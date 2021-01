Ebay in Essen: Mann kauft Fernseher für 16.000 Euro – du glaubst nicht, für welche Summe er ihn dann verscherbelt!

Essen. Wahnsinn! Was für ein Angebot bei Ebay aus Essen!

Eigentlich hatte dieser Mann aus Essen nicht vor, seinen neuen teuren Fernseher direkt bei Ebay Kleinanzeigen wieder zu verkaufen.

Schließlich hatte ihn das Gerät satte 16.000 Euro gekostet. Doch am Ende bot der Mann aus Essen den TV unbenutzt direkt wieder zum Verkauf auf Ebay an – für weniger als ein Prozent des Kaufpreises! Was war geschehen?

Ebay in Essen: Mann verscherbelt neuen 16.000-Euro-Fernseher für diese Summe

So ein Gerät gibt man doch eigentlich nur ungern wieder her. Schließlich handelt es sich um einen 4K-Fernseher der Marke „Philips“ – mit einer gigantischen Bildschirmdiagonale von rund 2,5 Metern! Doch genau der wird jetzt bei Ebay Kleinanzeigen angeboten. Und die Verhandlungsbasis für den Kaufpreis beträgt gerade mal 100 Euro! Wieso?

„Der Fernseher hat keine einzige Betriebsstunde, da leider bei der Wandmontage einmal zu fest gegen das Display gedrückt wurde“, erklärt der Anbieter auf Ebay Kleinanzeigen. Die Folge: ein Sprung im Display.

Das Display des Fernsehers würde bei der Wandmontage beschädigt. Foto: Privat

Das teure Gerät ist also direkt nicht mehr verwendbar. Wegwerfen will es der Verkäufer aber auf keinen Fall.

Verkäufer: „Alle Teile sind noch gut und neu“

„Mein Antritt des Verkaufs ist, um jeden Preis zu vermeiden, dass das Gerät auf dem Schrott landet“, teilte der Verkäufer gegenüber DER WESTEN mit. „Alle Teile sind noch gut und neu. Deswegen ist es mir persönlich wichtig, dass möglichst viel davon wiederverwendet wird.“

Neuer TV bereits gekauft

„Als Ersatzteilspender als defekt an Bastler“ heißt es deshalb in der Artikelbeschreibung. Einen Ersatz für sein Gerät hat der Essener übrigens schon. „Der Fernseher wurde anschließend neu gekauft“, verrät er. (at)