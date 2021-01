Doc Caro aus Essen schreibt offenen Brief an Armin Laschet – für SIE hat die Ärztin nur Spott übrig: „Haltet einfach den Mund“

Essen. Das monatelange Warten auf den Corona-Impfstoff ist beendet. Die ersten Risikopatienten haben ihre Impfung bereits erhalten. Jetzt schlägt „Doc Caro“ aus Essen Alarm.

In einem offenen Brief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann äußert „Doc Caro“ aus Essen ihr Unverständnis zum Impf-Vorgehen in NRW. An eine bestimmte Gruppe verteilt die Oberärztin aus dem Essener Uniklinikum eine klare Ansage.

Doc Caro aus Essen appelliert an Laschet: „Wie kann es sein?“

„Meine Kollegen und ich setzen sich täglich dem Infektionsrisiko aus. Das tun wir gerne. Aber auch wir sind nicht davor geschützt, uns zu infizieren und vielleicht zu erkranken“, schreibt Doc Caro aus Essen.

Doc Caro aus Essen fordert Corona-Impfstoff für die Krankenhäuser. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Im Essener Uniklinikum sei bereits die vierte Intensivstation für Covid19-Patienten eröffnet worden. Deshalb könne die Oberärztin nicht verstehen, warum zum Jahresende noch keiner der medizinischen Mitarbeiter ihres Krankenhauses geimpft worden sei.

Das ist Doc Caro aus Essen:

Voller Name: Dr. Carola Holzner

Oberärztin im Universitätsklinikum Essen (Notaufnahme)

Führt bei Facebook einen Medizin-Blog

Während der Corona-Pandemie hat sich das Interesse an ihren Beiträgen vervielfacht

Mittlerweile hat Doc Caro fast 150.000 Abonnenten bei Facebook

Doc Caro aus Essen prangert Impfstoff-Verteilung an

„Ja, Risikogruppen gilt es zu schützen, die Altenheime werden zuerst geimpft. Aber wer versorgt die Patienten, die in die Krankenhäuser kommen?“, fragt Doc Caro.

Sie könne nicht verstehen, warum der Impfstoff zwischen Altenheimen und Mitarbeitern im Krankenhäusern nicht zumindest aufgeteilt werde. Ihr Appell an Armin Laschet und Karl-Josef Laumann: „Vergessen sie uns nicht!“

Doc Caro bittet darum, ihren Beitrag zu teilen, damit Mitarbeiter in Krankenhäusern schnellstmöglich an Impftstoff kommen:

Doc Caro spricht Klartext: „Haltet einfach den Mund“

An die Adresse von Impfgegnern und Coronaleugnern hat die Essener Oberärztin eine klare Ansage: „Geht woanders spielen. Wir riskieren unsere Gesundheit. Wir sind weder Skifahren, noch auf den Kanaren- also haltet einfach den Mund.“ (ak)