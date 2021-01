Doc Caro aus Essen bekommt Morddrohungen – Oberärztin des Klinikums geschockt

Essen. Damit hatte sie nicht gerechnet. Carola Holzner alias Doc Caro gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Uniklinik Essen. Die Leiterin der Notaufnahme hat sich nämlich längst einen Namen als engagierte Ärztin im Kampf gegen das Coronavirus gemacht. Auf ihrer Facebook-Seite klärt sie nicht nur über die Gefahr des Virus' auf, sondern sie spricht sich auch regelmäßig klar gegen das Verhalten von Corona-Leugnern aus.

Doch jetzt hat sich die Essener Oberärztin schockiert gezeigt. Denn sie hat tatsächlich Morddrohungen erhalten.

Doc Caro aus Essen: Die Ärztin ist schockiert über die Morddrohungen, die sie erhalten hat. (Symbolbild) Foto: obs

Doc Caro aus Essen: Ärztin der Uniklinik erhält Morddrohungen geschockt

Wer Doc Caro bei Facebook verfolgt, der weiß, dass die Ärztin auch jenseits ihrer Arbeitszeit in der Uniklinik Essen aktiv ist. Auf ihrer Facebook-Seite berichtet sie von schlimmen Corona-Erkrankungen und versucht, Corona-Leugnern davon zu überzeugen, dass es sich um eine ernstzunehmende Erkrankung handelt.

Dafür erhält die leitetende Oberärztin allerdings nicht nur Zuspruch. Denn jetzt hat Doc Caro sogar Morddrohungen bekommen, was der Ärztin einen großen Schrecken einjagt. „Beschimpfungen und einen Shitstorm in diesem Ausmaß habe ich nicht erwartet“, sagt sie in einem Video-Podcast des Online-Magazins „19 – die DUB Chefvisite“.

Denn viele ließen sich von der Anonymität des Internets zu Beleidigungen verleiten, berichtet die Medizinerin. Sie spüre dennoch aber auch einen „unheimlich hohen Informationsbedarf“ und erfahre viel Zuspruch.

Das ist Doc Caro aus Essen:

Voller Name: Dr. Carola Holzner

Oberärztin im Universitätsklinikum Essen (Notaufnahme)

Führt bei Facebook einen Medizin-Blog

Während der Corona-Pandemie hat sich das Interesse an ihren Beiträgen vervielfacht

Mittlerweile hat Doc Caro fast 150.000 Abonnenten bei Facebook

Weiter zeigt sich Holzner „irritiert“, dass sie als „Covid-Versorgerin an der Front“ zunächst keinen Termin für ihre Impfung erhalten habe. Dabei sei medizinisches Personal in der Impfkampagne genauso hoch priorisiert wie die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Deshalb schrieb sie Ende Dezember einen offenen Brief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. <<< Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>

In der Sendung fordert Doc Caro schließlich: „Einer muss die Großschadenslage managen.“ Und: „Wir sind mehr wert als Geklatsche, Schokolade und Streichwurst“, so Holzner mit Blick auf symbolische Geschenke, die medizinisches Personal statt eines finanziellen Bonus zum Teil erhalten habe.

Chef der Uniklinik Essen warnt vor Corona-Lage

In der Uniklinik in Essen werden über 130 Corona-Patienten behandelt. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

Auch der Klinikchef Professor Jochen Werner macht auf die dramatische Lage aufmerksam. Er betont, dass die aktuellen RKI-Daten durch die Feiertage verzerrt seien. So habe es „zwei Tage etwas weniger Todesfälle“ gegeben - nun aber meldet das RKI bundesweit weitere 944 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus sowie 11.897 Neuinfektionen, 995 weniger als am Dienstag der Vorwoche.

Im Uniklinikum Essen werden weiterhin über 130 Covid-19-Patienten versorgt, 44 davon liegen auf der Intensivstation. Seit gestern sind dort zwei weitere Menschen am bzw. mit dem Coronavirus verstorben. Würde es jene Ärzte in den Krankenhäusern nicht geben, wie sich der eine oder andere Corona-Gegner offenbar wünschen würde, wer würde dann die erkrankten Menschen behandeln?