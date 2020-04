Die Mustergärten im Grugapark - ein Platz an der Sonne

In den Mustergärten des Grugaparks in Essen findet jeder einen Ort zum Träumen. Nebenan wartet ein historisches Schmuckstück: das Romanische Haus. Das Gebäude wurde im 12. Jahrhundert errichtet und ist das älteste Haus in Essen-Rüttenscheid. Leider ist es für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Essen. Mein absoluter Lieblingsplatz sind die „Gärten Eden“: Immer wenn ich in dem scheinbar verwilderten Stück Grün sitze und dem Plätschern des kleinen Wasserlaufes lausche, rückt der Alltag weit weg. Wie gerne würde ich mir so ein Paradies hinterm Haus anlegen, doch für unseren Garten kommt wohl eher die Komposition „Licht und Schatten“ infrage, wobei die Betonung auf Schatten liegt. Beide Gärten gehören zum Komplex der Mustergartenanlage, die vor knapp acht Jahren in einem bis dato brach liegenden Teil des Grugaparks entstanden ist.

Mustergärten - das klingt ein wenig nach mit dem Lineal gezogenen ordentlichen Grünanlagen, die wahrscheinlich jeden kleinkarierten Schrebergartenfreund beglücken würden. Doch weit gefehlt: Hier haben diverse Gartenbauarchitekten ihre Phantasien so richtig ausleben können und insgesamt 33 ungewöhnliche und extravagante grüne Orte geschaffen, die so poetische Namen wie „Sonnental“, „Hortus mediterraneus“, „bewegter Garten“ oder „Garten im Zustand ewigen Wartens“ tragen.

In den warmen Monaten kommen Gruga-Besucher fast täglich in ihren Lieblingsgarten

Hinter letzterem verbirgt sich ein großes kreisförmiges steinernes Kunstobjekt, das eher für Gartengrundstücke ab 1000 Quadratmeter geeignet ist. Auch Großgrundbesitzer können sich in der Mustergartenanlage inspirieren lassen.

Ein paar Schritte weiter kommen Ästheten auf ihre Kosten: Klare Linien durchziehen den Garten, der hauptsächlich aus einem biologischen Schwimmteich und einem hölzernen Sonnendeck besteht. Auf dem lassen sich die Parkbesucher gerne nieder, denn sie haben die Mustergartenanlage längst für sich entdeckt und mit in ihre Spaziergänge eingebunden.

Das Romanische Haus steht am Rande der Mustergärten in der Essener Gruga. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Erbaut wurde das Haus im 12. Jahrhundert. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Von dem historischen Wohnturm ist nur noch die Nordwand erhalten. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Gefunden wurde der Wohnturm 1965 bei Erweiterungsarbeiten für die Bundesgartenschau. Damals war er stark mit Pflanzen überrankt. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Der fehlende Südteil wurde in den 1960er Jahren ergänzt. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool



Das Romanische Haus ist das älteste Gebäude im Essener Stadteil Rüttenscheid. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Der Turm diente offenbar als Dienstmannsitz der Herren von Rüttenscheid im Bereich der Abtei Werden. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Das Romanische Haus ist nur auf Nachfrage oder im Rahmen einer der vielen Seminare, die dort stattfinden, zu besichtigen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Die Gruga vermietet die Räumlichkeiten auch für Veranstaltungen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Impressionen vom Romanischen Haus in der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool



Impressionen vom Romanischen Haus in der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Impressionen vom Romanischen Haus in der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool



Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool



Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Knut Vahlensieck / WAZ Fotopool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool



Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool



Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool



Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Olaf Fuhrmann / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Arnold Rennemeyer / WAZ FotoPool

Impressionen aus den Mustergärten der Gruga in Essen. Foto: Arnold Rennemeyer / WAZ FotoPool



Einen Platz an der Sonne findet man in jedem der Gärten - und der ist schnell belegt. Besonders in den warmen Monaten kommen manche Besucher fast täglich in „ihren“ Lieblingsgarten, breiten sich, bepackt mit Picknickkorb und Lesestoff, aus und verlassen ihren Stammplatz erst nach Einbruch der Dunkelheit.

Das Romanische Haus wurde im 12. Jahrhundert in Essen-Rüttenscheid erbaut

Nicht nur die Mustergartenanlage hat ihre festen Freunde, auch ein anderer, bemerkenswerter Ort, den man nicht unbedingt im Grugapark vermutet, erfährt neue Aufmerksamkeit: das Romanische Haus am Rande der Mustergärten. Erbaut im 12. Jahrhundert ist vom wehrhaften Wohnturm nur noch die Nordwand erhalten.

Bereits in den 1960er Jahren wurde der fehlende Südteil ergänzt, doch belebt wird das historische Schmuckstück erst, seit es das Zentrum für Gartenkultur und Gartenpraxis geworden ist. Allerdings, und das ist schade, ist das älteste Haus Rüttenscheids für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Nur wer sich vorher anmeldet oder an einem der vielen Seminare für Gartenfreunde teilnimmt, kommt in das sorgfältig restaurierte Gewölbe.

Zarte Blütenpracht im Essener Gruga Park kündigt den Frühling an. Die Speerwerferin umrahmt von bunten Stiefmütterchen. Foto: WAZ FotoPool

Manchmal gibt es auch sehr außergewöhnliche Aktionen in der Gruga, zum Beispiel der Weltrekordversuch im Umarmen von Bäumen in Mai 2013. Foto: WAZ FotoPool

Die vielen Blüten der Dahlien im Gruga-Park kündigen den Herbst an. Foto: WAZ FotoPool

Tierisch wird es in einigen Ecken der Gruga-Anlage. Foto: WAZ FotoPool

Ein Bett hängt am Baum: Außergewöhnliche Gartenidee gab es in den Mustergärten des Gruga-Parks im September 2012 zu sehen. Foto: WAZ FotoPool



Freizeit im Gruga-Park - liegend, sitzend oder gehend verbringen die vielen Besucher ihre Zeit in der Grünanlage. Foto: WAZ FotoPool

Auch an schönen Herbsttagen genießen die Besucher den Blick auf den Margarethensee im Essener Gruga-Park und füttern die schwarzen Schwäne. Foto: WAZ FotoPool

Jede Menge Skulpturen zieren den Gruga-Park, wie die Pferde (1936-1937) von Philipp Harth. Foto: WAZ FotoPool

Auf den Auslöser gedrückt: Viele Fotomotive gibt es im Gruga-Park in Essen. Foto: WAZ FotoPool

Die Aktion "Parkleuchten 2013": Im gesamten Gruga-Park sind verschiedene Lichtinstallationen und mittels farbigen Licht angestrahlte Skulpturen zu sehen. Foto: WAZ FotoPool



Herbststimmung im Gruga-Park in Essen: Dann blühen die Pflanzen in der Dahlienarena richtig auf. Foto: WAZ FotoPool

Auch ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen sich im Gruga-Park ums Grün. Foto: WAZ FotoPool

Das Reh fertigte Künstler Fritz Zimmer in den 20er Jahren. Foto: WAZ FotoPool

Für die Gesundheit: Wasser treten im natürlichen Kneippbecken im Margarethensee in der Gruga in Essen. Foto: WAZ FotoPool

Oft lohnt es sich, ganz nah ran zu gehen: Dann werden die Details der Blüten im Gruga-Park richtig sichtbar. Foto: WAZ FotoPool



Entspanntes Federvieh: Nicht nur Menschen fühlen sich im Gruga-Park wohl. Herbststimmung im Grugapark in Essen. Foto: WAZ FotoPool

Hier kommt der Frühling: Wenn es wärmer wird, blühen im Gruga-Park auch Hyazinthen. Foto: WAZ FotoPool

Auf ein Gespräch - an der Kranichwiese im Gruga-Park. Foto: WAZ FotoPool



Alle Folgen der WAZ-Serie "Essen entdecken - 100 besondere Orte" finden Sie auf unserer Spezialseite zur Serie.