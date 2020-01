Die Bewerber sollten sich angeblich an einem Sonntag bei DHL in Essen vorstellen. (Symbolbild)

DHL: Bewerber wollen sich in Essen vorstellen – was dann passiert, ist unglaublich

Essen. Übles Missgeschick bei DHL! Stell dir vor, du bewirbst dich bei dem Paket-Dienst und wirst zum Bewerbertag eingeladen. Natürlich hast du dich schick gemacht und bist auf Fragen zum Unternehmen DHL bestens vorbereitet. Bei der Adresse in Essen angekommen, begrüßt du deine Mitbewerber. Ihr seid alle aufgeregt. Doch dann steht ihr bei DHL vor verschlossenen Türen.

Passiert ist das Afghan K. Der wollte sich bei DHL nämlich am 26. Januar von seiner besten Seite zeigen. Ist ja gut, dass der Termin an einem Sonntag ist. So muss man nicht in der Schule oder im bisherigen Betrieb fehlen. Doch als Afghan und seine fünf Mitbewerber nach 40 Minuten immer noch vor verschlossenen Toren warten, geht er enttäuscht nach Hause.

DHL-Panne: Nutzer amüsieren sich köstlich

Auf Facebook postet er ein Foto des leeren Parkplatzes und des verschlossenen Tores von DHL. Hier scheint kein Mitarbeiter auf die Arbeitswilligen zu warten. Dazu stellt er einen Screenshot seiner Einladungs-Email. Dort steht: „Gerne bestätigen wir Ihnen hiermit den Termin für Ihren Bewerbertag: 26.01.2020, 11 Uhr, Emscherbruchallee 12, Essen.“

In der Facebook-Gruppe „Du weiss, dat Du aus Essen komms, wenn...“ berichtet Afghan von seinem DHL-Debakel. Foto: Screenshot Facebook

Ort? Check! Datum? Check! Zeit? Check! Afghan hat also alles richtiggemacht. Doch was ist dann nur schiefgelaufen?

Die Facebook-Nutzer amüsieren über das DHL-Debakel aus Essen. Sie machen sich über den peinlichen Vorfall lustig.

Hier einige Kommentare:

„Das ist nen Witz. Ehrlich.“

„Ihr hättet die Bewerbung auf den Balkon werfen müssen.“

„Haben die wenigstens eine Karte hinterlassen?“

„Das war ein Test. Wenn du da den Ansprechpartner nicht findest, taugst du auch nicht als Zusteller.“

„Da hatte der Büroangestellte wohl noch einen Kalender von vergangenen Jahren auf dem Schreibtisch. Das erklärt dann auch die Lieferbedingungen.“

In den Kommentaren meldet sich ein DHL-Mitarbeiter zu Wort. Boris D. schreibt: „Ich habe gerade mal versucht herauszufinden, was da schiefgelaufen ist. Anscheinend ist uns hier tatsächlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Wir hatten die Bewerber auch schon per Email informiert und ihnen den korrekten Termin mitgeteilt, aber anscheinend hat diese Email nicht jeden erreicht. Die Kollegen werden sich morgen mit Ihnen in Verbindung setzen.“

Doch Afghan weiß von nichts. Sagt, dass er keine Mail bekommen habe. An der DHL Niederlassung in Essen hätten die Bewerber mehrmals geklingelt. Auch bei der Hotline kamen sie nicht durch.

Sechs Bewerber kamen versehentlich am Sonntag zu einem Bewerbertag bei DHL - und standen vor verschlossener Tür. (Symbolbild) Foto: imago images / Winfried Rothermel

DHL räumt Fehler ein

Auf Anfrage von DER WESTEN bestätigt DHL, dass es sich bei der Terminangabe um ein Versehen handele. „Ein Mitarbeiter hat im System aus Versehen den 26. Januar angeklickt. Der Bewerbertag findet erst am 28. statt", so DHL-Pressesprecherin Britta Töllner.

Die automatisierte Mail ging an insgesamt 18 Bewerber raus. Kurz nachdem Versenden wurde das Missgeschick laut DHL entdeckt. „Der Kollege schickte eine weitere Mail mit dem korrekten Datum heraus.“ Die schien bloß bei sechs der Adressaten nicht angekommen zu sein. „Wir entschuldigen uns für diesen Fehler. Sollten die Bewerber den Termin am 28. Januar nicht wahrnehmen können, vereinbaren wir einen neuen.“

Facebook-Nutzer Michael A. hat eine eigene Lösung für dieses peinliche DHL-Debakel. Er schreibt: „Nach einem solchem Schlamassel der Personal-Abteilung solltet ihr alle sechs ohne weiteres aufgenommen werden. Als Schadenersatz halt!“

Auf die Idee, mal bei DHL nachzuhaken, ob der Bewerbertag tatsächlich an einem regulär arbeitsfreien Sonntag stattfindet, sind die sechs Bewerber allerdings nicht gekommen.