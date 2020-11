Die Kunden der Postbankfiliale in Essen wollten ihre Pakete abgeben, doch dabei fiel ihnen ein Aushang an der Tür auf.

Essen: Kunden wollen Pakete bei der Post abgeben – dann entdecken sie diesen Aushang in der Filiale

Essen. In den vergangenen Tagen sorgte eine Änderung für Verwunderung bei den Postbank-Kunden in Essen. Dabei wollten sie nur ihre Pakete abgeben.

An der Postbankfiliale in Essen-Frohnhausen staunten die Kunden nicht schlecht. Grund dafür war der Aushang am Eingang der Filiale.

Essen: Aushang an Postbankfiliale erstaunt Kunden

Und zwar hat sich die Postbank für neue Öffnungszeiten entschieden. Diese Änderung ist allerdings nur vorübergehend. „Wir sind da - mit Herz und Hand steht auf dem Aushang. “. Der Sprecher der Postbank erklärt auf Nachfrage von DER WESTEN die Gründe, die zu dieser Entscheidung führten.

Dieser Aushang an der Tür der Postbank-Filiale erstaunte überraschte Kunden. Foto: DER WESTEN

Problematisch seien die vermehrten krankheitsbedingten Ausfälle im Personal. „Diese kurzfristig bekannt werdenden Personalausfälle können oft durch Maßnahmen in der Personalplanung aufgefangen werden. So zum Beispiel durch „Springer“ oder durch den Einsatz von Kollegen aus anderen Filialen. Dies gelingt nicht in allen Fällen, daher ist es immer wieder zu einer temporären Schließung der Filiale gekommen“. Um diese Engpässe auszugleichen, entschied sich die Postbank zu einer Änderung der Öffnungszeiten.

„Wir möchten uns bei unseren Kunden für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen“, bedauert der Sprecher. Für die Kunden der Postbank-Filiale in Essen-Frohnhausen gibt es täglich aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten und neuen Maßnahmen auf der Internetseite.

Jedoch ist es angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen noch nicht möglich eine Lockerung der Regulierungen vorherzusagen. „Wir setzen alles daran, weitere Serviceeinschränkungen für unsere Kunden nach Möglichkeit zu vermeiden “, heißt es. (neb)