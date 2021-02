Deutsche Post in Essen: Keine Briefe im Schneegestöber? Das sagt das Postunternehmen zu den Beschwerden

Essen. DA ist die Deutsche Post in Essen kalt erwischt worden...

Der plötzlich einfallende immense Schneefall sowie die gleichzeitige Eiseskälte haben im ganzen Ruhrgebiet für mächtig Chaos gesorgt. Erst jetzt, nach einer vollen Woche Schneechaos, normalisiert sich die Wetterlage langsam, wie auch jetzt in Essen. Die Menschen sind auf das Wetter eingestellt, die Straßen und Wege einigermaßen gestreut und freigeschaufelt.

Doch die Deutsche Post in Essen hat und hatte ziemlich große Probleme – denn die Anwohner haben zum Teil seit Anfang letzter Woche in leere Briefkästen geschaut!

Deutsche Post in Essen: Keine Briefe im Schneegestöber?

Erst Mitte der Woche hatte die Post Verzögerungen wegen der Wetterlage angekündigt, gleichzeitig aber auch Besserung in Aussicht gestellt, da jetzt in Essen alle Zusteller im Einsatz seien. Sogar die Zusteller, die auf dem Fahrrad unterwegs seien, hätten Autos oder Handkarren als Ersatz bekommen. Und für Essen-Bredeney habe man sogar „Allrad-Fahrzeuge“ angeschafft. Davon kriegen aber nicht wenige Essener Bürger nichts mit!

Wer hat Lust und Muße, sich zu diesem Briefkasten durchzukämpfen? (Archivfoto) Foto: IMAGO / MiS

Monika Moll (69) aus Essen-Kettwig berichtet „WAZ“, dass sie seit Tagen keine Briefe mehr erhalten hat, obwohl die meisten Fußwege längst geräumt seien. Monika Moll: „Die Post ist nicht erreichbar, will nicht erreichbar sein. Die Zustellung in Essen ist ohne jeglichen Grund komplett eingestellt worden.“ Die Frau, die selbst mal bei der Deutschen Post gearbeitet hat: „Zu Behördenzeiten der Post hat es so etwas nicht gegeben. Vielleicht sollte die gesamte Privatisierung in Frage gestellt werden.“

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------------

Essen: Post äußert sich zu Beschwerden

Das lässt die Deutsche Post so nicht gelten. Sprecherin Britta Töllner widerspricht gegenüber „WAZ“: „Es hat Verzögerungen gegeben, die halten auch noch an, aber der Postverkehr ist nicht eingestellt.“ Lediglich am 8. Februar, der Montag, an dem plötzlich der massive Schneefall erfolgt ist, habe sich kein Zusteller bewegen können. Die Sprecherin weiter: „Wir appellieren an Kundinnen und Kunden, für gestreute und sichere Zugänge zu Briefkästen zu sorgen.“

------------------------

Mehr News aus NRW:

++ Zoo Dortmund zeigt Fotos aus dem Schnee – Fans sind außer sich! „Jetzt mal ehrlich“ ++

++ Polizei in NRW: Beamte zeigen an Valentinstag romantisches Foto – so reagieren die Bürger auf den Schnappschuss ++

------------------------

Na, bleibt zu hoffen, dass es jetzt in der neuen Woche wieder läuft... (mg)

------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Kate Middleton: Experte entdeckt DAS an der Herzogin – sie hat es noch nicht lange ++

++ Whatsapp hat Rat für Kunden: Mit diesen 4 Tipps sind deine Chats sicher ++

++ DHL: Kundin wartet auf ihr Paket – als sie die Zustellerin sieht, ist sie sprachlos ++

------------------------

Minusgrade, Schneeberge, spiegelglatte Gehwege? Klingt nicht gerade nach dem perfekten Wetter für ein leckeres Eis in Essen. Oder eben doch, wie ein irres Video einer Eisdiele vom Samstag eindrucksvoll beweist. Hier erfährst du, was abgegangen ist!