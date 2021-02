Deutsche Bank in Essen: Mitarbeiter stinksauer – jetzt planen sie DAS in der Stadt

Essen. Bei der Deutsche Bank in Essen brodelt es gewaltig. Ihre Mitarbeiter sind stinksauer und wollen ihrer Wut nun Luft machen. Sie haben deshalb eine Aktion in der Stadt angekündigt.

Was haben sie vor und was wollen sie damit erreichen?

Deutsche Bank in Essen: Verärgerte Mitarbeiter planen Aktionen in Stadt

Nach mehreren erfolglosen Verhandlungsrunden und der Ankündigung der Deutschen Bank, Milliarden-Boni an die Investmentbanker zu zahlen, haben es die Mitarbeiter der Deutsche Bank in Essen satt. Sie haben bereits wochenlange Streiks hinter sich und wollen nun in einem nächsten Schritt auf die Straße gehen. Das teilte Verdi am Mittwoch in einer Pressemeldung mit.

+++ Essen: Hafenstübchen steht vor dem Aus – jetzt schaltet sich der Fußballverein RWE ein +++

Am kommenden Freitag wollen die Beschäftigten in Essen „trotz Corona ihr Gesicht zeigen“. Dazu werden sie vor dem Gebäude der Deutschen Bank am Bismarckplatz sowie vor der Deutsche Bank-Filiale in der Lindenallee/Hirschlandplatz zusammenkommen, um auf ihre Forderung aufmerksam zu machen.

Mitarbeiter der Deutsche Bank in Essen wollen jetzt auf die Straße gehen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Sie fordern ein 13. Gehalt und eine Gehaltserhöhung von sechs Prozent, mindestens aber 150 Euro. Verhandlungsführer Roman Eberle erklärt: „Viele Beschäftigte der Deutschen Bank (DB) Direkt fühlen sich wie Mitarbeiter zweiter Klasse. Trotz jahrelanger Milliardenverluste zählt die Deutsche Bank AG im Jahr 2019 583 Einkommensmillionäre. Das sind mehr als bei jedem anderen deutschen DAX-Konzern. Den Beschäftigten bei der DB Direkt zahlt sie in der Regel nur einen Stundenlohn von 13 Euro brutto. Dabei arbeiten die Kolleginnen und Kollegen im Schichtdienst. Sie sind die Visitenkarte der Deutschen Bank.“

--------------------------

Mehr News:

Herbert Reul: Bittere Schlappe! DARÜBER lacht sich die AfD jetzt ins Fäustchen

Joachim Stamp macht Eltern großes Versprechen – und kassiert direkt den Konter: „Unglaubwürdig“

NRW-Stadt sitzt im Dunkeln! HIER gibt es den Mega-Stromausfall

--------------------------

Deutsche Bank „verweigert einen fairen Tarifabschluss“

Nach Verdi-Angaben hatte die Geschäftsführung der DB Direkt zuletzt zwei Gehaltserhöhungen von je 1,5 Prozent sowie eine Einmalzahlung von 200 Euro und die stufenweise Einführung eines 13. Gehalts auf bis zu 500 Euro angeboten -nicht aber seinen Mitarbeitern. Eberle sagt: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein Konzern höhere Boni für die sowieso sehr gut bezahlten Investmentbanker ankündigt und zeitgleich den gering bezahlten Mitarbeitern der DB Direkt sehr beharrlich einen fairen Tarifabschluss verweigert.“ Nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden hatten Beschäftigte am 30. Januar ihre Arbeit unbefristet niedergelegt, um für ein verbessertes Arbeitgeberangebot zu streiken.

Die Aktionen vor dem Gebäude der Deutschen Bank am Bismarckplatz werden von 11 bis 13 Uhr und vor der Deutsche Bank-Filiale in der Lindenallee/Hirschlandplatz von 14 bis 16 Uhr stattfinden. (nk)