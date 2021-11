Die Deutsche Bank schließt drei Filialen in Essen. (Symbolbild)

Deutsche Bank in Essen: Kunden erfahren DAS und sind sauer – „Immer weiter Richtung Bargeld abschaffen“

Essen. Es war schon länger bekannt, jetzt erfahren es mehrere Menschen in Essen am eigenen Leib: Die Deutsche Bank schließt mehrere Filialen in der Ruhgebietsstadt.

Betroffen sind die Deutsche-Bank-Standorte in Altenessen, Borbeck und Werden. Doch warum machen diese Filialen in Essen dicht? Die Kunden zumindest können es nicht verstehen.

Deutsche Bank in Essen: Filialen machen zu!

In einer regionalen Facebook-Gruppe hat ein User auf die Schließung der Deutsche-Bank-Filiale in Essen-Werden am 2. Dezember aufmerksam gemacht – und damit eine lebhafte Diskussion ausgelöst.

Die Deutsche.Bank-Hauptniederlassung in Essen. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

„Unfassbar“, schreibt eine Userin. Ein anderer fragt sich: „Warum? An der Kundschaft dürfte es nicht liegen.“

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Ein Nutzer meint, das Ziel der Bank erkannt zu haben: „Immer weiter Richtung Bargeld abschaffen ... Schade.“ Doch wie erklärt das Geldinstitut selbst diesen Schritt?

Das steckt hinter der Filial-Schließung

Fakt ist: Es sind nicht nur Filialen in Essen, sondern in ganz Deutschland betroffen. Und der Grund ist – anders, als es der ein oder andere Facebook-Nutzer vermutet haben – tatsächlich die Kundschaft! Oder wohl eher: der Mangel an Kundschaft!

Immer mehr Menschen weichen auf das bequeme Online-Banking aus, erklärte die Deutsche Bank gegenüber Radio Essen. Immer weniger Kunden besuchen noch persönlich die Geschäftsstellen, so dass es nicht mehr rentiere, diese aufrecht zu erhalten. Ein Problem, das auch schon die Sparkasse Essen dazu bewegte, mehrere Filialen in der Stadt zu schließen.

Deutsche Bank in Essen: Bleiben die Geldautomaten?

Eine Frage, die viele Bank-Kunden nun interessiert, ist: Bleiben denn zumindest die SB-Automaten vor Ort, an denen man sich Bargeld holen kann?

Das hänge laut der Deutschen Bank von den bereits vorhandenen Alternativen ab – zum Beispiel, ob es bereits eine Postbankfiliale am selben Standort gebe. (at)