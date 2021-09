Deutsche Bahn in Essen: Eine Bahnstrecke muss über Wochen gesperrt werden. (Symbolbild)

Deutsche Bahn in Essen: Ärger für Pendler! Gravierende Mängel auf den Gleisen – Tunnel bleibt wochenlang gesperrt

Essen. Die starken Unwetter im Juli haben auch in Essen bleibende Schäden hinterlassen. In den nächsten Wochen muss die Deutsche Bahn auf der S-Bahnstrecke zwischen Ratingen und Essen-Kettwig auf Busse statt Bahnen zurückgreifen. Pendler müssen starke Nerven beweisen.

Deutsche Bahn in Essen: S-Bahn-Strecke über Wochen gesperrt

Wie die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung ankündigt, ist die Bahnstrecke der S6 zwischen Ratingen und Essen-Kettwig bereits seit letztem Freitag gesperrt.

Deutsche Bahn in Essen: Pendler müssen in den nächsten Wochen auf Ersatzbusse zurückgreifen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Marcel Kusch/dpa | Marcel Kusch

Bei einem Kontrollgang über die Bahnstrecke wurden im Höseler Tunnel schwere Schäden festgestellt, die auf den Starkregen im Juli zurückzuführen sind. In der Zwischenzeit ist die S6 allerdings planmäßig gefahren und hat unter anderem Hunderte Pendler täglich zur Arbeit gebracht.

-----------------------------------------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

-----------------------------------------------------

Nun seien Geologen im Einsatz, die gemeinsam mit der Deutschen Bahn weitere Untersuchungen durchführen und notwendige Reparaturarbeiten auf den Weg bringen werden. Das wird allerdings einige Wochen dauern.

Deutsche Bahn in Essen warnt vor Unannehmlichkeiten – Pendler brauchen starke Nerven

In der Zeit, in der die Reparaturarbeiten stattfinden, wird die Deutsche Bahn auf der Strecke zwischen Düsseldorf-Unterrath und Essen-Kettwig Hbf Busse einsetzen. Diese sollen zwar an allen Stationen der S6 halten, allerdings ohne festen Zeitplan fahren.

Darüber hinaus wird einmal die Stunde ein Pendelzugverkehr auf der Strecke eingesetzt.

Dass es bei der Deutschen Bahn hin und wieder zu Verkehrs-Unannehmlichkeiten kommen kann, ist für Pendler sicherlich nichts Neues. In diesem Fall entschuldigt sich der Konzern allerdings bereits im Voraus bei seinen Fahrgästen und bittet um Verständnis, „falls“ es zu Zeitverzögerungen kommen sollte. (mkx)

