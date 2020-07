„Das perfekte Dinner“ in Essen: Kandidatin verliert die Fassung – „Was zum Teufel“

Ein bisschen aufgeregt, aber mit guter Laune startete Hanna den dritten Tag der „Das perfekte Dinner“-Woche im Ruhrgebiet. Die 33-jährige gelernte Bankkauffrau hat ihr Dinner einem ganz speziellen Motto unterstellt. Dem American Way of Life.

„Ich liebe Amerika einfach, weil es ein ganz anderes Lebensgefühl ist“, beschreibt die Essenerin ihre Zuneigung zu ihrem Lieblingsland. Klar, dass da auch die Speisen aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten kommen. Ein Fakt, dem auch ihre „Das perfekte Dinner“-Kollegen einiges abgewinnen können.

„Das perfekte Dinner“ in Essen: Kandidatin verliert die Fassung

Hanna aus Essen kocht am Mittwoch. Foto: TVNOW / ITV Studios

Auch wenn die Ausdrucksweise des ein oder anderen Kandidaten doch ein wenig zu wünschen übrig ließ. Denn als Kandidatin Christine die Menükarte der Essenerin zu Gesicht bekam, verlor sie doch für kurze Zeit die Fassung. „Orlando meets the Keys“, stand da geschrieben. Christines Reaktion jedenfalls war eindeutig. „What the fuck“, also „Was zum Teufel“, rief die „Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin in die Kamera.

----------------

Das ist die VOX-Show „Das perfekte Dinner“:

„Das perfekte Dinner“ ist eine Kochshow

Die Sendung wird für den Fernsehsender VOX produziert

Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“

Die Rezepte sind alle bei VOX abrufbar

----------------

Grund für ihren Ausbruch? Sie konnte sich nicht wirklich vorstellen, für was denn die kryptische Dessert-Beschreibung stehen sollte.

Das steckte hinter der kryptischen Dessert-Kreation

Das Rätsel löste schließlich Gastgeberin Hanna selbst. „Das sind meine Lieblingsnachspeisen aus einmal Orlando und einmal aus Key West. In Orlando haben wir einen Brownie gegessen, der noch warm war und auf dem einfach nur eine Kugel Vanilleeis und in Ahornsirup karamellisierte gehackte Pekanüsse drauf waren. So lecker. Und Key West ist Key Lime Pie. Das ist natürlich Pflicht, dass man den da unten isst.“

------------------

-----------------

Na, da können die Gäste ja gespannt sein. Wie viele Punkte sie Hanna schlussendlich gaben, und was es sonst noch Leckeres zu Essen gab, kannst du bei „Das perfekte Dinner“ auf VOX oder TV Now sehen.

Corona macht auch vor dem „Perfekten Dinner“ nicht Halt. Zuletzt musste VOX harte Maßnahmen ergreifen. Was passiert ist, liest du hier.