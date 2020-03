Coronavirus: Polizistinnen in NRW infiziert – der Worst Case wäre...

Das Coronavirus greift in NRW um sich und macht auch vor der Polizei nicht Halt: Zwei Beamtinnen in NRW wurden infiziert.

Essen. Auf den sonst obligatorischen Begrüßungshandschlag verzichtet Frank Richter und Kollegen bis auf weiteres. Auch bei der Polizei in Essen hat man Vorkehrungen in Sachen Coronavirus getroffen. „Wir sind darauf eingestellt“, sagt der Polizeipräsident mit Hinweis auf entsprechende Pandemiepläne, die es auch bei der Polizei gibt.

Man habe die Kollegen zum Thema Coronavirus sensibilisiert. Am Montag gab es außerdem einen Krisengipfel. Doch Richter ruft zu Besonnenheit auf, denn auch er weiß: „Man kann nicht jede Situation durchspielen.“ Sein Worst Case: ein Infizierter in einer Einsatzhundertschaft.

Coronavirus: So rüstest sich die Polizei

In der Kreispolizeibehörde Viersen sind bereits zwei Beamtinnen der Polizei betroffen. Wie die Kreispolizeibehörde Viersen am Sonntag mitteilte, wurden die beiden am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet. Demnach zeigen die Beamtinnen, die zwar bei der Kreispolizei arbeiten, aber nicht im Kreis Viersen wohnen, derzeit keine Krankheitssymptome und befinden sich in häuslicher Isolation.

Zwei Polizistinnen in Viersen infiziert

„Wir nehmen die Lage ernst, aber es besteht derzeit kein Grund zur Besorgnis“, erklärte der Abteilungsleiter der Polizei, Manfred Krüchten. Alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus würden verstärkt. „Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen ist nach wie vor gewährleistet“, fügte Landrat Andreas Coenen als Behördenleiter der Kreispolizei hinzu.

Den Behörden zufolge wurden alle Mitarbeiter informiert, die in Kontakt mit den Beamtinnen standen. Vorsorglich blieben nun mehrere Kollegen ebenfalls in häuslicher Isolation. Auch Bürger, die soweit bekannt in Kontakt mit den beiden standen, seien informiert worden.

---------------------------

Mehr zum Coronavirus:

++ Coronavirus: Nur drei Bundesländer bisher verschont – Ex-Boybandstar mit Peinlich-Post ++

++ Coronavirus in NRW: Alarm im Metronom-Theater – Besucher festgehalten – Dreiste Diebe in Krankenhäusern! ++

---------------------------

Kritik von Gewerkschaft der Polizei

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte vor einer Woche mit Blick auf die Situation in Berlin kritisiert: „Es verfügen nicht alle über die persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Masken (FFP3), Nitril-Handschuhen, Händedesinfektionsmittel sowie Augenschutzbrille, die ab 2014 verteilt wurde und in Teilen schon ihr Verfallsdatum erreicht hat.“

Die Berliner Polizei wies in der aktuellen Situation darauf hin, dass das Coronavirus nichts an der üblichen Ausstattung ändere. Im Dienst seien Polizisten immer wieder mit Menschen, die Träger von Krankheitserregern seien, konfrontiert. So sind zum Beispiel in der Drogenszene bestimmte Krankheiten wie Hepatitis verbreitet. (ms mit dpa)