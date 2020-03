Coronavirus im Ruhrgebiet: Du brauchst Unterstützung? DER WESTEN hilft

Du kommst aus dem Ruhrgebiet und benötigst dringend Lebensmittel, aber kannst nicht raus zum Einkaufen? Weil du zur Risikogruppe gehörst und das Coronavirus für dich besonders gefährlich sein kann? Du musst wegen der Kinder zuhause bleiben, aber hast niemanden, der mit dem Hund Gassi geht? Du arbeitest für eine Hilfsorganisation und fragst dich, wer in dieser Zeit überhaupt noch Blut spendet?

Das Coronavirus sorgt für eine Ausnahmesituation, auch im Ruhrgebiet.

Es stellt die ganze Region vor ungekannte Herausforderungen. Viele Menschen hier geraten gerade an ihre Grenzen. Aber wir sind sicher, dass wir die Situation meistern werden. Und zwar gemeinsam.

Coronavirus im Ruhrgebiet: Du suchst Hilfe? Wir finden jemanden!

DER WESTEN möchte deshalb Menschen zusammenbringen. Wir wollen Menschen oder Organisationen aus der Region eine Plattform geben, die Hilfe suchen. Damit sie die Menschen in der Region finden, die helfen wollen.

All diese Menschen oder Organisationen können sich per Mail an uns wenden. Wenn du im Ruhrgebiet wohnst und Unterstützung brauchst, dann schreib an wirhelfen@derwesten.de. Wir teilen die Anfragen. Und suchen dann die Helferinnen und Helfer.

>> HIER findest du alle wichtigen News zum Coronavirus in NRW <<

Dazu haben wir eine eigene Gruppe auf Facebook eingerichtet: „Coronavirus im Ruhrgebiet: DER WESTEN hilft“.

Dort findest du alle Hilfe-Gesuche.

Die Herausforderungen sind groß gerade, und auch wir wissen nicht, wie lange diese außergewöhnliche Situation andauert. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Lasst uns in dieser Zeit füreinander da sein, gemeinsam stehen wir das durch. Wir sind schließlich das Ruhrgebiet!

