Coronavirus in NRW: Gehen die Tafeln wegen Hamsterkäufen leer aus? „Die lassen uns...“

Vielerorts treffen die Kunden derzeit im Supermarkt auf leere Regale: Wegen des Coronavirus neigen etliche Menschen zu Hamsterkäufen und decken sich massenhaft mit langhaltbaren Lebensmitteln ein – auch in NRW.

Gehen die Tafeln wegen des Coronavirus derzeit in NRW leer aus, weil Kunden im Supermarkt in übergroßen Mengen zuschlagen? DER WESTEN hat bei den Tafeln in Essen, Bochum und Duisburg nachgefragt.

Dort blicken die Mitarbeiter trotz des Coronavirus derzeit noch gelassen auf die Versorgung. Die Tafeln seien ohnehin nicht von den Hamsterkäufen langhaltbarer Lebensmittel betroffen, da dort eher Produkte von kurzer oder mittlerer Haltbarkeit landen, erklärt die Tafel in Essen.

Coronavirus in NRW: Tafeln sind gelassen – aber...

In den Monaten Februar und März sei ohnehin immer schon weniger Obst und Gemüse bei den Tafeln angekommen. „Das nun auf die Hamsterkäufe zu schieben, ist absoluter Quatsch“, heißt es in Essen.

Ähnlich sieht man es in Duisburg. Dass derzeit weniger da sei, sei eher „jahreszeitentypisch“ als Corona-bedingt. Im Gegenteil: Die Tafel erhält ein paar Restbestände von Restaurants, die wegen des Coronavirus ihren Betrieb vorübergehend schließen.

Auswirkungen habe das Coronavirus dagegen bei der Ausgabe, die Care-Pakete werden direkt an der Tür ausgegeben. Außerdem seien Kleiderkammer, Tiertafel und Mittagstisch derzeit geschlossen.

„Für die, die Hunger haben gilt, dass sie immer kommen und ein Care-Paket mitnehmen können“, sagt Geschäftsführer Günter Spikofski.

„Die lassen uns nicht im Stich“

Bei der Wattenscheider Tafel in Bochum merken die Mitarbeiter aber auch, dass derzeit wegen der Corona-Angst immer mehr Menschen wegbleiben. Engpässe bei der Versorgung gibt es hier derzeit aber auch noch nicht.

Die Tafel habe Absprachen mit den großen Supermarktketten. „Die lassen uns nicht im Stich“, sagte Tafel-Gründer Manfred Baasner.

Einen drastischeren Schritt geht dagegen die Tafel in Düsseldorf: Die Tafel bleibt bis zum 19. April geschlossen. „Wir haben uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen, um unsere, zum Großteil älteren, ehrenamtlichen Helfer und Besucher zu schützen und möchten auch so unseren Teil dazu beitragen, die Infektionskurve so niedrig wie möglich zu halten“, sagt Eva Fischer, Vorstand Düsseldorfer Tafel. (jg)