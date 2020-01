Essen: Kunden stürmen Apotheken – aus diesem Grund

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Essen. Bereits vier Menschen haben sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. In China sind es bereits 8000. 132 starben an dem Coronavirus, welches eine Lungenentzündung auslösen kann. Die Angst vor einer Ansteckung ist groß. Das spüren auch die Apotheken in Essen. Denn die können ein bestimmtes Produkt nicht mehr verkaufen.

Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, tragen die Menschen in Wuhan, wo der Erreger ausbrach, Atemschutzmasken. Auch in NRW wollen die Menschen sich schützen. Die Nachfrage bei Apotheken nach den Masken ist so groß wie noch nie. In den meisten Apotheken in Essen sind sie bereits ausverkauft.

Essen: Atemschutzmasken in Apotheken wegen Coronavirus fast ausverkauft

„Wir wollten auf die Schnelle vorsorglich noch mehr Atemschutzmasken bestellen, doch es ist weniger angekommen, als geliefert werden sollte“, berichtet Dr. Martin Fischer von der Adler-Apotheke in Essen-Kettwig. Auch kann er keine mehr nachbestellen. Der Großhändler teilte mit, dass sie ausverkauft sind. Die Hersteller kommen mit der Produktion nicht hinterher.

Angst vor dem Coronavirus – in China gehen die meisten Menschen nur noch mit einer Atemschutzmaske raus. Foto: imago images / Kyodo News

Ähnlich sieht es bei der Andreas-Apotheke in Rüttenscheid aus. Dort war man auf den Ansturm auf die Masken nicht vorbereitet. „Wir haben zufällig mitbekommen, dass unser Lager für die Masken leer ist. Wir hatten mit der großen Nachfrage nicht gerechnet“, sagt eine Mitarbeiterin.

Das sind Hinweise auf das Coronavirus:

akute Erkrankung

schwere Luftnot

Husten

Schnupfen

hohes Fieber

Kontakt zu einem am Coronavirus-Erkrankten

Aufenthalt im Risikogebiet

Anzeichen einer Lungenentzündung

Seit gestern ist die Panik von dem #coronoavirus offenbar auch in Bayern angekommen. Ich sitze zwischen zwei Menschen mit Mundschutz in der #Ubahn 🙈 #Muenchen pic.twitter.com/N2PmDx73RR — Julia Rupprich (@jupprich) January 29, 2020

Aufgefallen war der leere Vorrat, weil ein Mann mit chinesischer Aussprache am Telefon nach einer größeren Menge der Atemschutzmasken fragte. Laut Medienberichten kaufen viele Chinesen aus Essen die Masken, um sie zu ihren Verwandten nach China zu schicken.

Wearing a face mask does help if you do it properly.



Seto Wing Hong of Hong Kong University demonstrates the correct way to wear a face mask amid the coronavirus outbreak.#coronoavirus pic.twitter.com/Kz49RyVgfH — Libra (@Ameer_libra) January 25, 2020

Das kann eine Mitarbeiterin der Apotheke Am Alfredusbad in Bredeney nicht bestätigen. Dort wurden zwar auch alle Masken aufgekauft, es seien aber auch viele Deutsche unter den Kunden. „Wir hatten extra mehr nachgeordert. Am Mittwoch wurden aber nur drei geliefert.“

Genauso sieht es auch bei der Apotheke im Hauptbahnhof Essen aus. Auch dort sind die Masken ausverkauft. Der Großhändler kann nicht nachliefern.

Coronavirus: Nicht jede Maske schützt

Bei der Adler und Barbara Apotheke in Borbeck ist die Nachfrage bisher nicht so groß gewesen. Lediglich ein Kunde fragte am Dienstag nach den Masken. „Es sind spezielle Masken, in denen ein Filter integriert ist. Normale Op-Masken aus Papier schützen nicht, da sie durch die Luft direkt feucht werden“, erklärt Mitarbeiterin Johanna Pahl. Die FFP-Masken (filtering face piece) gibt es in drei Stufen. Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, brauchen Menschen die Stufe drei.

Die Masken sollen laut Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg nicht zu 100 Prozent schützen. Das Coronavirus wird aber vor allem durch Tröpfchen übertragen. Das passiert schon, wenn jemand unter zwei Metern vor einem steht und spricht, ruft oder hustet. „Das kann man nicht durch so eine Atemmaske vermeiden“, sagt er. (mit dpa)