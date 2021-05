Essen: Notbremse außer Kraft! DIESE Lockerungen kommen jetzt endlich

Auf diese Nachricht haben viele Menschen in Essen sehnsüchtig gewartet. Die seit dem 24. April geltende Corona-Notbremse in Essen soll nur noch bis diesen Donnerstag (20. Mai) greifen.

Da die Inzidenz in Essen an fünf aufeinandertreffenden Tagen unter 100 lag, können sich die Essener ab Freitag (21. Mai) wieder über einige Lockerungen freuen.

Essen: Hotels, Gastro, Konzerte – DIESE Lockerungen kommen ab Freitag

Am Mittwoch (19.05) war es endlich so weit: Essen lag den fünften Tag in Folge unter der Marke von 100, sodass ab kommenden Freitag nicht mehr die strengeren Reglungen der Notbremse gelten.

In Essen, wie hier an der Rü, kann man ab Freitag wieder auch nach 21 Uhr spazieren gehen Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Doch was heißt das nun für Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen, Freizeitaktivitäten und co.?

--------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

--------------------------

Am Donnerstagabend tritt um 22 Uhr ein letztes Mal die Ausgangssperre in Kraft, gilt jedoch nur noch bis um Mitternacht.

Essen: Die Ausgangssperre gilt ab Donnerstag nur noch bis Mitternacht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Udo Gottschalk

Die Kontaktbeschränkungen werden so gelockert, dass sich wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Wie immer werden Kinder bis einschließlich 14 Jahre dabei nicht mitgezählt und Paare gelten nach wie vor als ein Hausstand.

Auch die Außengastronomie darf sich freuen, denn es dürfen wieder Gäste empfangen werden.

Essen: Die Außengastro darf wieder öffnen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Konzerte und Aufführungen, die mit bis zu 500 Zuschauern unter freiem Himmel stattfinden können, werden ebenso ab Freitag wieder erlaubt sein.

Essen: DAS gilt für Einzelhandel, Hotels und Fitnessstudios

Zudem dürfen zahlreiche Geschäfte des Einzelhandels Kunden wieder ohne Termin empfangen. Dafür muss hier jedoch ein negativer Schnell- oder Selbsttest vorgezeigt werden, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Erleichterungen für Geimpfte und Genesene, die Personen mit negativem Test gleichgestellt sind, gelten weiterhin.

--------------------------

Hotels dürfen ebenfalls wieder bei einer Auslastung von bis zu 60 Prozent öffnen. Gleiches gilt für Freibäder, in denen mit bestätigtem negativen Schnell- oder Selbsttest das reine Schwimmen gestattet, die Nutzung der Liegewiesen jedoch untersagt ist.

Ab kommenden Freitag kann zudem in Essen auch ein innovatives Modellprojekt des Landes NRW starten, welches die Stadt Essen und das Fitnessstudio „FitX“ mit wissenschaftlicher Unterstützung des Universitätsklinikums Essen gemeinsam umsetzen. Damit soll ein sicherer Trainingsbetrieb ermöglicht werden. Die Details dazu regelt eine Allgemeinverfügung der Stadt Essen. (mkx)

