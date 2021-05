Essen: Nelson Müller darf endlich öffnen! Doch der TV-Koch stellt knallharte Forderung

Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Essen an fünf Tagen in Folge unter 100 lag, durfte in der Stadt nun einiges gelockert werden. Nach fast sieben Monaten Lockdown hat in Essen die Außengastronomie wieder geöffnet.

Darüber kann sich unter anderem auch der Fernsehkoch Nelson Müller freuen. Doch neben Freude und Hoffnung prägen den Gastronomen auch einige Sorgen.

Essen: Nelson Müller öffnet Terrasse mit gemischten Gefühlen

Ganze sieben Monate lang hat TV-Koch Nelson Müller, wie alle anderen Gastronomen in Essen auch, die Türen zu seinem Restaurant geschlossen. Den gesamten Lockdown überbrückten Müller und sein Team mit dem Versand von „Genussboxen“-Paketen mit Zutaten und Anleitungen für das Nachkochen seiner Gerichte.

Essen: Der Fernsehkoch Nelson Müller freut sich über die Öffnung seiner Außengastronomie. Doch er stellt auch knallharte Forderungen. Foto: picture alliance/dpa | Caroline Seidel

Über das Pfingstwochenende konnte der Fernsehkoch erstmals wieder in einem seiner Restaurants die Terrasse öffnen. Dabei empfand Nelson Müller nicht nur Freude.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

„Da ist Freude dabei übers Öffnen, da ist Hoffnung dabei. Da ist aber auch Sorge um die Wirtschaftlichkeit ob der eingeschränkten Möglichkeiten und des Wetters“, sagte der Gastronom der Deutschen Presse-Agentur. Diese Sorge hat der Star-Koch völlig zu Recht, denn das Wetter ließ übers Pfingstwochenende eindeutig zu Wünschen übrig.

Essen: Nach 7 Monaten Lockdown ist die Außengastronomie zum Pfingstwochenende wieder geöffnet. Auch Nelson Müller bediente seine Gäste im Außenbereich. Foto: picture alliance/dpa | Caroline Seidel

Dennoch ist Nelson Müller dankbar über diese Möglichkeit, denn andere Gastronomien wie beispielsweise das Gourmetrestaurant des Spitzenkochs „Schote“ müssen wegen einer fehlenden Terrasse zunächst weiter geschlossen bleiben.

Essen: Gäste hatten „Tränen in den Augen“ – Müller stellt klare Forderungen

„Sieben Monate Lockdown haben natürlich ihre Spuren hinterlassen“, muss der Gastronom ehrlich zugeben. Es sei ein schönes Gefühl gewesen, die ersten Gäste wieder im „Müllers“ begrüßen zu können und zu sehen, dass sie dem Fernsehkoch die Stange gehalten hätten. „Manche hatten Tränen in den Augen“, berichtet Nelson Müller.

Jetzt hofft der 42-Jährige nur, dass es mit dem „Hin und Her“ allmählich ein Ende hat. So fordert Nelson Müller von der Politik, dass eine planbare Perspektive für die Gastronomie- und Veranstaltungsbranche gewährleistet werden kann. Mit dieser Hoffnung steht der Fernsehkoch sicherlich nicht alleine dar. (dpa/mkx)