Corona in NRW: Notärztin aus Essen warnt vor „falschem Schamgefühl“

Essen. Als „Doc Caro“ hat Carola Holzner im Internet eine große Reichweite. Die nutzt die Notärztin aus Essen nun, um in Zeiten von Corona in NRW und der ganzen Welt einen dringenden Appell an alle Kranken zu senden.

100.000 Menschen folgen der Notärztin auf Facebook, 60.000 auf Instagram – an all diese Menschen sendet die Doktorin der Uniklinik Essen jetzt eine wichtige Corona-Nachricht.

Corona in NRW: Ärztin mit dringendem Appell

„Ich möchte gerade in Corona-Zeiten nochmal dran erinnern, wie wichtig es ist, die Signale des Körpers frühzeitig richtig zu deuten und nicht aus falschem Schamgefühl oder der unberechtigten Angst, sich im Krankenhaus mit Corona infizieren zu können, typische Beschwerden runterzuspielen!“, sagt Holzner und wird noch deutlicher.

Immer wieder hört man von Menschen, die trotz deutlicher Warnsignale ihres Körpers kein Krankenhaus aufsuchen – in dem Glauben, dass dort wegen der Corona-Überlastung kein Platz für sie ist oder sie den Ärzten dort mit einem möglichen Fehlalarm zur Last fallen.

Doc Caro versichtert in der Corona-Krise: „Wir sind für euch da“

Doch „Doc Caro“ stellt unmissverständlich klar: „Es gibt auch abseits von Corona weiterhin Erkrankungen, die UNBEDINGT behandelt werden müssen. Brustschmerzen können auf einen Herzinfarkt hindeuten, Sprachstörungen auf einen Schlaganfall! Atemnot kann lebensbedrohlich werden, der Sturz auf den Kopf eine Blutung zu Folge haben!“

Die Essener Notärztin Carola Holzner kämpft seit Monaten an der Front gegen Corona in NRW. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Alle News zu Corona in NRW im Live-Blog >>

„Herzinfarkte, Schlaganfälle, Lungenembolien, Verkehrsunfälle und und und haben einfach keine Pause“, mahnt die Ärztin aus NRW und verspricht: „Wir sind für euch da – egal wann, egal wie, egal wo. Und das bleiben wir! Vor, während und nach Corona.“