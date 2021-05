Essener Norden: Hohe Corona-Fallzahlen! – Händler deutlich: „Vielen hier sind Regeln egal“

Essen. Corona wütet – ganz besonders im Essener Norden!

Laut Robert-Koch-Institut liegt der 7-Tage-Inzidenzwert von ganz Essen bei 153 (Stand 3. Mai). Bricht man die Fallzahlen auf die einzelnen Stadtbezirke herunter, wird eines deutlich: Essen ist gespalten – im Süden mit vergleichsweise niedrigen Fallzahlen, während der Essener Norden Mega-Fallzahlen aufweist!

Essener Norden mit hoher Corona-Fallzahl – Süden weit darunter

Während der Süden von Essen mit den Stadtbezirken Werden/Kettwig/Bredeney (81 Fälle), Ruhrhalbinsel (82 Fälle) und Rüttenscheid/Bergerhausen (105 Fälle) recht gut durch die Pandemie kommt, explodiert die Fallzahl im wahrsten Sinne, je nördlicher es in Essen geht. Traurige Spitzenreiter: die nördlichen Stadtbezirke Essen-West (383 Fälle), Borbeck (296 Fälle), Steele/Kray (282 Fälle), Altenessen/Karnap/Vogelheim (274 Fälle) und Zollverein (247 Fälle).

DER WESTEN ist im Essener Norden unterwegs gewesen, hat mit Menschen gesprochen, die die Gegebenheiten vor Ort kennen.

Dazu gehört auch Thomas Spilker (60). Er lebt in Altenessen, betreibt ein Eisenbahnmodell-Geschäft in Katernberg und wohnt seit Jahrzehnten im Essener Norden. Für ihn ist es nicht überraschend, dass der Norden in Sachen Corona-Fallzahl weit schlechter abschneidet als der Süden.

Thomas Spilker (60) lebt in Altenessen, betreibt ein Eisenbahnmodell-Geschäft in Katernberg. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Der Händler: „Der Norden ist und war immer eine Arbeitersiedlung mit kleinen Wohnungen und großen Familien.“ Und weiter: „Im ganzen Norden beobachtet man aber beispielsweise beim Einkaufen, dass sich viele nicht an die Spielregeln halten. Sie sind ihnen egal. Ich kenne auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die Angst vor dem Impfen haben. Da ist Aufklärung, Aufklärung und nochmal Aufklärung nötig.“

Er findet es nicht richtig, wenn in bestimmten Wohnvierteln Durchsagen in anderen Sprachen durchgegeben werden. Der 60-Jährige: „Das würde Betroffenen zeigen, dass sie ja gar kein Deutsch lernen bräuchten. Das wäre ein falsches Signal.“

Das sehen andere, mit denen DER WESTEN gesprochen hat, anders. Zum Beispiel Pensionsbetreiber Johannes Maas (67), der ebenfalls im Essener Norden lebt. Er sieht Handlungsbedarf.

Johannes Maas lebt seit Jahrzehnten im Essener Norden, sagt: „Die Imame und Sozialarbeiter müssen mit den Menschen hier über Corona sprechen. Nur sie kommen an sie heran.“ Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Maas: „Es reicht oft schon aus, wenn man die AHA-Regeln einhält. Meiner Meinung nach müssten wir die Imame in den Moscheen mehr in die Pflicht nehmen, denn auf sie hören viele Menschen, sie dringen zu ihnen durch. Das gilt auch für Sozialarbeiter. Es macht auch Sinn, wenn die Stadt Essen einfach mal Handzettel in mehreren Sprachen in die Briefkästen verteilen lässt.“

Seine Frau sei Lehrerin, würde deshalb vieles aus der Lebenswirklichkeit ihrer Schüler erleben. Maas: „Wenn die Familien der Schüler in kleinen Wohnungen leben, kaum Deutsch sprechen und generell Bildung nicht für wichtig erachtet, wird es schwierig. Meine Frau bekommt bis spätabends von ihren Schülern Fragen zu Aufgaben. Dabei könnten auch Eltern viel helfen, gerade bei den jungen Schülern. Die Menschen hier müssen informiert werden. Und wer sich nicht impfen lassen will, soll sich wenigstens testen lassen. Nur so bekommen wir die Pandemie vom Gleis.“

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------------

Feuerwehr-Mann aus Essener Norden: „Es fehlt hier vielen an Disziplin“

Norbert Ranik (66) lebt in Katernberg, ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Er hat einen klaren Grund dafür erkannt, warum die Corona-Fallzahl auch in seinem Stadtbezirk so hoch ist.

Ranik: „Die Schulen hätten meiner Meinung nach nie geschlossen werden dürfen. Wären sie permanent geöffnet geblieben, hätten mindestens die Kinder vieler Familien, die hier noch nicht richtig integriert sind oder die Sprache nicht sprechen, die Corona-Regeln mit nachhause genommen. Das Kind hätte mit der Zeit seinen Eltern die Verhaltensregeln lehren können.“

Norbert Ranik ist bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig, sagt: „Schulen müssen offen bleiben, damit Kinder die Corona-Regeln mit in ihre Familien nehmen.“ Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Generell sei er nicht mit der Corona-Politik der Bundesregierung zufrieden. Der 66-Jährige: „Man kann nicht etwas beschließen, was man nicht überwachen kann. Die Ausgangssperre ist ein gutes Beispiel dafür. Es fehlt hier vielen Menschen an Disziplin.“

Frau aus dem Essener Norden: „Wir sind Menschen und können nicht umprogrammiert werden“

Sema Tas (31) lebt ebenfalls im Essener Norden, hat eine kleine Wohnung mit ihrem Mann Ismail in Altendorf. Sie wundert sich nicht, warum die Corona-Fallzahl hier vergleichsweise hoch ist. Sie zu DER WESTEN: „Wir halten uns weitgehend an die Regeln. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich auch nicht immer auf den Mindestabstand halte. Man kommt sich dann doch nahe, gerade bei Freunden und Familie. Wir sind schließlich Menschen und können nicht umprogrammiert werden.“

Die Altendorfer Straße im gleichnamigen Bezirk im Norden von Essen. Der Ausländeranteil liegt hier bei 38,1 Prozent. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

---------------------

Mehr News aus dem Ruhrgebiet und NRW:

++ Essen: Muslime fordern Corona-Lockerung zum Zuckerfest – Thomas Kufen hat klare Botschaft ++

++ Corona im Ruhrgebiet: Hohe Inzidenzen in Brennpunkten lösen Rassismusdebatte aus ++

++ Modellregion in NRW: Erstes Fitnessstudio öffnet wieder – „Hoffentlich stürmen Kunden unsere Bude“ ++

---------------------

Stadt plant für Essener Norden Impf-Aufklärung

Die Stadt Essen plant vor allem beim Impfen mehr Aufklärung. Denn auch in den migrantischen Communities geistern Falschmeldungen über Todesfälle nach Impfungen oder Unfruchtbarkeit bei Frauen herum. Essen plant beispielsweise ein Aufklärungsvideo mit arabischen Ärzten, teilte Stadtsprecherin Silke Lenz gegenüber DER WESTEN mit. Auch Oberbürgermeister Thomas Kufen (47, CDU) will sich gemeinsam mit Imamen anlässlich des anstehenden Zuckerfestes an die muslimische Gemeinde wenden. In Quartieren und Stadtteilen sollen mehrsprachige Impfsprechstunden angeboten werden.

---------------------

Weitere Top-Themen:

++ RTL-Moderatorin Birgit Schrowange teilt Foto: Fan verwirrt – „Was soll uns das jetzt sagen?“ ++

++ Ikea: 39 Euro Lieferkosten zahlen – egal was man bestellt! DAS ist die Erklärung ++

---------------------

Es bleibt zu hoffen, dass diese Pläne Früchte tragen werden.