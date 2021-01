Essen. Entsetzen in Essen!

Seit dem ersten großen Corona-Lockdown im März 2020 haben die meisten Eltern in Deutschland zum ersten Mal verstanden, was Home Schooling in der Praxis bedeutet. Die Schulen hatten geschlossen, der Unterricht musste aber fortgeführt werden – und Eltern mussten plötzlich innerhalb kurzer Zeit zu Fachlehrern werden. Und das für viele auch noch parallel zur eigenen hauptberuflichen Tätigkeit, oft auch noch im Home-Office. Stress pur!

Nicht wenige Kinder (und Eltern) tun sich mit Home Schooling schwer. (Symbolfoto) Foto: imago images / Dean Pictures

Essen: Zweitklässler kriegt Home Schooling-Aufgabe – als sein Vater DIESE Fragen liest, ist er entsetzt

Jetzt befindet sich Deutschland im Winter 2021, und wieder sind die Schulen geschlossen. Und bleiben es wohl auch vorerst. Heißt also: Wieder müssen Eltern ihre Kinder selbst unterrichten, erklären, Hausaufgaben kontrollieren, sich um die ganze Organisation kümmern. Gerade bei kleinen Grundschülern kann das ziemlich aufs Gemüt schlagen. Jetzt ist einem Vater aus Essen der Kragen geplatzt – doch nicht, weil er genervt war, sondern wegen bestimmter Aufgaben für seinen Sohn, der die zweite Klasse besucht!

Das ist Home Schooling:

Hausunterricht ist eine Form und Erziehung, bei der Kinder zu Hause oder außerhalb der Schule unterrichtet werden

Spektrum reicht von stark strukturierten bis hin zu offenerem wie „Unschooling“

in Ländern mit Schulpflicht ist Hausunterricht üblicherweise nicht erlaubt

in Deutschland seit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 erstmals (wieder) eingeführt

In einer Essen-Gruppe auf Facebook schreibt sich der Mann seinen Wut aus der Seele, postet noch ein Foto der Hausaufgaben-Fragen. Er schreibt: „Mein Sohn ist zum ersten Mal im Home Schooling. Und ich bin echt geschockt, was er für Aufgaben bekommt. In der zweiten Klasse sollten Kinder lesen und schreiben lernen. Aber er bekommt solche Fragen wie 'Wie hoch ist der Inzidenzwert in Essen', 'Wie viele Impfstoffe gibt es' oder 'Warum gibt es nicht für jeden Impfstoff'.“

Dieses Foto der Home Schooling-Aufgaben hat der Vater aus Essen auf Facebook geteilt. Foto: Privat

Der Vater wiederholt, dass sein Sohn erst acht Jahre alt ist und dass sich Kinder in diesem Alter mit anderen Themen auseinandersetzen sollten als mit Inzidenzwerten und Impfstoffen. Seine klare Meinung: „Er braucht diesen ganzen Mist meiner Meinung nach nicht wissen. Weil er ein Kind ist und ein Kind bleiben soll. Es reicht, dass wir Erwachsene uns schon so viel damit beschäftigen müssen.“

Diskussion entbrannt

In der Folge ist eine Diskussion entbrannt, die es in sich hat. Nicht wenige stimmen dem Mann zu, sehen es ähnlich wie er. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Das ist für die 2. Klasse inakzeptabel.“

„Finde ich total übertrieben, dem Lehrer würde ich mal eine ordentliche Mail schreiben.“

„Es ist eine Sauerei, was sich unsere Politiker alles erlauben. Ich bin froh, dass ich kein Kind im Schulalter mehr habe. Ich würde wohl festgenommen.“

„Ja, diese Mail hab ich auch bekommen! Ich frage mich jedesmal wieder, was die auf der Schule von den Kindern verlangen.“

Es gibt aber auch einige, die es ganz anders sehen. So sei Corona ein aktuelles Thema, das ALLE Menschen angehen würde und deshalb solle man auch die kleinen Kinder damit konfrontieren, damit sie verstehen, warum Schulen geschlossen sind. Hier eine Auswahl entsprechender Antworten:

„Da auch die Kinder fortan mit diesem Virus leben müssen, denke ich, dass es vollkommen okay ist, wenn sie auch darüber aufgeklärt werden. Wir alle müssen damit klar kommen und davon ist die Jugend auch ein Teil.“

„Corona geht uns alle etwas an. Auch wenn es keiner wirklich wahr haben will. Was es letztendlich ist und wie wir damit umgehen ist doch unserem persönlichen Empfinden geschuldet. Aber Kinder, egal welchen Alters, sind doch nicht doof. Es läuft eben nicht mehr alles so wie es vorher gelaufen ist. Und auch damit sollten sich Kinder auseinander setzen. Dann gibt es auch ein bißchen mehr Verständnis für diese nie da gewesene Situation, die uns gerade allen zu schaffen macht.“

Bleibt zu hoffen, dass bald der ganze Corona-Spuk ein Ende hat und der gewohnte Alltag zumindest für die Kleinen wieder zurückkehrt. (mg)

