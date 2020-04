Coronavirus: Ostern, Sonne, Kontaktverbot – hält sich Essen an die Regeln?

Corona-Kontaktverbot: Was vermissen die Essener am meisten?

Essen. Sonnenschein, langes Wochenende, Osterfest – üblicherweise würden sich die Menschen in Essen jetzt regelrecht ins Freie stürzen. Doch durch die harten Corona-Maßnahmen ist Picknicken, Freunde treffen und Fußballspielen verboten.

Corona-Lockdown: Bleibt Essen trotz Super-Osterwetter stark?

Neugierig habe ich am Ostersonntag ein paar Hotspots in Essen angesteuert. Halten sich die Leute selbst bei diesen Traum-Bedingungen an die Corona-Regeln?

Mein Fazit: Essen, du bist der Wahnsinn!

All denen, die drinnen bleiben, um Leben zu retten, kann ich stolz verkünden: Ihr seid nicht die Doofen, die sich an die Regeln halten, während der Rest von Essen Grillpartys feiert.

In Essen ist NICHTS los. Baldeneysee, Kennedyplatz, Grüne Mitte, Stadtgarten – wo sonst an sonnigen Tagen das Leben blüht, ist trotz Traumwetter an Ostern tote Hose.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Ja, das ist traurig, denn wir alle hätten jetzt Bock, uns mit unseren Freunden ins Café zu setzen und Sonne zu tanken.

Aber denkt dran: Nur, weil ihr so geil durchhaltet, dürfen wir bald alle wieder raus. Mit noch mehr Freude und dem guten Gewissen, Tausenden Menschen mit unserer Stubenhockerei das Leben gerettet zu haben.

Benötigst du in dieser außergewöhnlichen Zeit Unterstützung?

Und weil Essen das so unglaublich umsetzt, dürfen sich die Menschen jetzt was wünschen. Was fehlt euch während des Corona-Lockdowns am meisten? Was soll, bei aller Vernunft, als erstes wieder öffnen, wenn IHR persönlich einen Wunsch frei hättet?

Die Essener haben geantwortet – wie, das siehst du oben im Video.