Clan-Prozess in Essen: Urteil gefallen – dann eskaliert die Situation im Gerichtssaal

Essen. Im Clan-Prozess am Amtsgericht Essen ist am Donnerstag das Urteil gefallen. Kurz darauf eskalierte die Situation im Gerichtsgebäude!

Clan-Prozess: Urteil in Essen gefallen

Richterin Claudia Schlarb hatte gerade das Urteil im Clan-Prozess verkündet, da bekamen sich die beiden Haupttäter Mohamed S. (zu 3 Jahren Haft verurteilt) und Ahmed M. (3 Jahre und 3 Monate) in die Haare. Zunächst flogen verbale Beleidigungen, dann wollten sie auch körperlich aufeinander los. Polizisten gingen dazwischen.

Essen: nach dem Urteil im Clan-Prozess eskalierte die Situation. Foto: DER WESTEN

Auch im Zuschauerraum eskalierte daraufhin die Situation. Nach DER WESTEN-Informationen wurden bei den Tumulten auch eine Polizistin leicht verletzt. Drei Personen wurden aus dem Gericht abgeführt. Es kam zu einer Festnahme. Es soll sich dabei um einen Familienangehörigen der Angeklagten aus der Saado-Familie handeln. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot und einem Polizeihund an.

Essen: Nach dem Urteil im Clan-Prozess kam es zu Auseinandersetzungen. Eine Person wurde festgenommen. Foto: DER WESTEN

Ahmed M. und Mohamed S. als Haupttäter ausgemacht

Das Gericht hatte vorher Ahmed M. und Mohamed S., die im Laufe des Prozesses schon einmal verbal aneinander geraten waren, als Haupttäter der hinterhältigen Prügelattacke ausgemacht. Auch Ahmed H., Nico G. und Matin J. müssen jedoch zwischen einem Jahr und 2 Jahre und acht Monate hinter Gitter. Einzig zwei Angeklagte kamen mit einer Bewährungsstrafe davon.

Mohammad S. trat immer wieder brutal auf das Opfer ein. Vor Gericht äußerte er sich nicht. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Ahmed M. erhielt die härteste Strafe. Foto: Marcel Storch/ DER WESTEN

Enrico K., der das schockierende Video der Tat gemacht hat, wurde zu vier Wochen Dauerarrest und 80 Arbeitsstunden verurteilt.

Gemeinsam mit einem Lockvogel hatten die Angeklagten einen 18-jährigen aus der Rammo-Familie auf einen Schulhof in Altendorf gelockt und dort brutal verprügelt. Das Geschehen hatten sie in einem Video festgehalten und ins Internet geladen und so im vergangenen Sommer eine Clan-Fehde ausgelöst.

Clan-Fehde in Essen: Eine Chronologie Clan-Fehde in Essen: Eine Chronologie

Entsprechend groß war das Interesse bei der Urteilverkündung. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Zunächst hielten noch die Anwälte ihre Plädoyers, die das vergangene Woche noch nicht gemacht hatten.

Essen: Anwalt spricht nicht von „Clanstrukturen“

Alle Anwälte hatten zuvor eine Jugendstrafe für ihre Mandanten gefordert. Auch befürworteten sie die Aussetzung zur Bewährungsstrafe. Der Verteidiger von Mohammed S. bestritt zudem, dass Clanstrukturen in der Familie Saado vorliegen würden.

Der einzige minderjährige Angeklagte, Enrico K., habe das brutale Video gemacht und sich so von der Tat distanziert, meinten seine Verteidiger. Das Filmen der Prügelei reiche nicht für den Vorwurf der Körperverletzung.

Staatsanwältin. „Besondere kriminelle Energie“

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer von einer „besonderen kriminellen Energie“ gesprochen und bezeichnete die Prügelattacke als „sehr gefährlich“. Für Staatsanwältin Franca Bandorski ist klar, dass die brutale Tat „gemeinschaftlich“ geplant wurde und alle acht Angeklagten dabei waren. Sie hatte in ihrem Plädoyer zwischen zehn Monaten und 3,5 Jahren Gefängnis nach Jugendstrafrecht gefordert.

Schon bei einem vorherigen Verhandlungstag kam es zu Auseinandersetzungen im Saal. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Schon im Rahmen des Prozesses war es wiederholt zu Tumulten im Gerichtsgebäude gekommen. Einmal musste der Gerichtssaal komplett geräumt werden, weil es zu Schubsereien und Auseinandersetzungen im Zuschauerraum gekommen war.