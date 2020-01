Clan-Prozess in Essen: Großeinsatz! Schon wieder Eskalation im Gerichtsgebäude

Essen. Schon wieder Ärger beim Clan-Prozess am Amtsgericht in Essen!

Nachdem es am Montag zu Tumulten im Gerichtssaal gekommen war und mehrere Clan-Angehörige aufeinander losgingen, ging es auch am fünften Verhandlungstag in Essen der brutalen Schulhof-Schlägerei zur Sache!

Clan-Prozess in Essen: Wieder Tumulte im Gerichtsgebäude

Wieder soll der Bruder des Opfers aus der Rammo-Familie mit beteiligt gewesen sein. Auslöser war nach DER WESTEN-Informationen offenbar ein Streit um ein Sitzplatz im Gerichtssaal. Die Mutter des Mädchens, dass als Lockvogel das Prügel-Opfer auf den Schulhof in Altendorf lockte, soll dabei weggedrängt worden sein.

Seit der Eskalation ist die Polizei mit erhöhter Präsenz vor Ort. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Es kam wiederholt zu Tumulten und Schubsereien, Polizei und Justizbeamte mussten einschreiten. Auch zwei Platzverweise wurden laut Gerichtssprecher Michael Schütz erteilt. Eine Frau verließ freiwillig das Gebäude. Der Prozess wurde nach halbstündiger Unterbrechung fortgesetzt.

Essen: Großaufgebot am Landgericht. Foto: Nicolas Kaufmann/DER WESTEN

Staatsanwaltschaft und einige Verteidiger haben ihre Plädoyers gehalten. Ein Urteil soll am nächsten Donnerstag gesprochen werden. (mit ms)