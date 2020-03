Clan aus Essen knackt Tresor in Österreich – was die Besitzerin in der Zeit macht, ist unglaublich

Essen. Ein Clan aus Essen hat in Österreich fette Beute gemacht: Goldbarren und Münzen im Wert von über 700.000 Euro, eine große Summe Bargeld sowie zwei Sparbücher. Mit einem perfiden Trick verschaffte sich der Clan aus Essen Zutritt zum Haus einer wohlhabenden Frau aus dem Raum Wiener Neustadt, berichtet der österreichische „Kurier“. Doch während die Täter sich am Tresor zu schaffen machen, tat die Besitzerin etwas Unglaubliches.

Der Clan aus Essen gab sich als Aufsperr- und Schlüsseldienst aus. Den rief eine 73-jährige Frau aus Österreich am 15. Februar in ihrer Verzweiflung an. Denn sie gab mehrmals den falschen Pin am Tresor ein, der sperrte sich daraufhin. Einen Tag später standen drei Männer vor der Tür, um der Frau zu helfen.

Clan aus Essen nutze ausgeklügelten Trick

„Es ist ein ausgeklügeltes System. Der Clan bietet über das Internet diverse Notdienste an und erkauft sich eine gute Reihung bei der Google-Suche. Über ein Call-Center werden die Anrufe dann zu einem Handy der Bande weitergeleitet“, erklärt ein Kriminalist.

Insgesamt sieben Stunden werkelte der arabische Clan aus Essen an dem Safe – mit einem Schweißgerät, Winkelschleifer und weiteres Werkzeug. Das Krasse: Die gutgläubige Frau kochte währenddessen den Kriminellen noch etwas zu Essen und holte ihnen Zigaretten vom Automaten.

Clan aus Essen: Gleich mehrmals klickten die Handschellen. (Symbolbild) Foto: imago images / Pressedienst Nord

Gegen 22 Uhr sagten die vermeintlichen Handwerker, sie müssen am nächsten Tag wiederkommen. Ihnen fehle Spezialwerkzeug. Blitzschnell verließ das Trio das Haus. Was die 73-Jährige dann entdeckte, war ein Schock: Der Tresor war leer.

Mitglieder des Clans aus Essen wurden festgenommen

Bei allgemeinen Ermittlungen konnte das LKA Niederösterreich und Wien zwei junge Männer (18 und 22) aus Essen festnehmen. Die beiden waren an dem Coup beteiligt.

Eine Spur führte zu weiteren Mitgliedern des Clans aus Essen. In einem Themenhotel in Laa konnten Ibrahim K. (23), Monir A. (29) und Souhal H. (29) festgenommen werden. „Sie hatten fast 50.000 Euro Bargeld im Hotelsafe bei sich. Womöglich ein Teil des Erlöses vom Gold-Diebstahl“, so die Polizei.

Weitere Ermittlungen laufen. Laut kurier.at konnte der meiste Teil der Beute aber nicht gefunden werden. (ldi)