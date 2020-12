Clan-Kriminalität in Deutschland: Woher kommen die Clans und wie kriminell sind sie?

Clan-Streit in Essen geht in die nächste Runde – Polizei muss erneut einschreiten

Essen. Ein Streit zwischen zwei rivalisierenden Clans hat die Polizei Essen am Freitag reichlich Kraft und Nerven gekostet.

Schlägereien, Übergriffe und dann der Gipfel auf einem Parkplatz: Mit einer Hundertschaft verhinderte die Polizei Essen hier eine Massenschlägerei der Clan-Mitglieder. Am Nachmittag sollte das nächste Kapitel der Auseinandersetzung in Altenessen folgen.

Die Polizei Essen war am Freitag wegen eines Clan-Streits im Dauer-Einsatz. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Clan-Streit in Essen: Polizei bekommt Wind von neuer Verabredung

Alles begann mit einer Schlägerei am Freitagmorgen auf der Vogelheimer Straße in Essen. Es kam zu Racheakten. Am Mittag verhinderte die Polizei eine Massenschlägerei auf der Hövelstraße (mehr dazu hier >>>).

Am Nachmittag musste die Polizei erneut ausrücken. Denn gegen 15 Uhr erhielten die Beamten Hinweise darauf, dass sich die beiden Clans zu einem sogenannten Friedensgespräch treffen wollten – mit 30 Personen auf der Straße im Hesselbruch.

Polizei verhindert Aufeinandertreffen

Das Treffen der rivalisierenden Familien wollte die Polizei unbedingt verhindern. Zahlreiche Einheiten rückten aus und kontrollierten Personen in dem verabredeten Bereich.

Einige von ihnen erhielten Platzverweise. Die Beamten stießen auf 18 Personen, die einer der beiden rivalisierenden Clans zugeordnet werden konnten.

NRW-Innenminister Herbert Reul hat der Clankriminalität den Kampf angesagt. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Kölner Straße stellten die Einsatzkräfte außerdem drei verbotene Messer sicher. Die Hintergründe des Konflikts sind bislang noch unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (ak)