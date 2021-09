Bundestagswahl in Essen: CDU bangt um einziges Direktmandat

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Essen/Mülheim. Am Sonntag steht die Bundestagsswahl 2021 an. Auch in Essen werden die Bürger zu den Wahlurnen gerufen. Die Städte schicken drei Kandidaten direkt nach Berlin.

Spannend wird bei der Bundestagswahl in Essen besonders, ob die SPD nach den schwächeren Ergebnissen 2017 wieder alle drei Wahlkreise für sich entscheiden kann.

Bundestagswahl in Essen. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser, IMAGO / teutopress, IMAGO / Metodi Popow, IMAGO / Christian Spicker

Ergebnisse der Bundestagswahl in Essen

Erststimmen-Ergebnis in Mülheim-Essen I (Wahlkreis 118)

Erststimmen-Ergebnis in Essen II (Wahlkreis 119)

Erststimmen-Ergebnis in Essen III (Wahlkreis 120)

News-Blog zur Bundestagswahl in Essen

25. September 2021: Briefwahl-Ansturm in Essen

Wie in anderen Großstädten im Ruhrgebiet gab es auch in Essen einen regelrechten Ansturm auf die Briefwahl. Über ein Drittel der Wahlberechtigten (34,5 Prozent) hatte die Briefwahl beantragt. Damit dürfte die Arbeit für die Wahlhelfer in den regulären Wahllokalen etwas entspannter werden als sonst üblich an Wahlsonntagen.

Bundestagswahl in Essen: SPD und CDU kämpfen um Direktmandate

Bei der Bundestagswahl 2021 gibt es in Essen drei Wahlkreise:

den Wahlkreis 118 Mülheim-Essen I (Gebiet der Stadt Mülheim und der Essener Stadtbezirk IV – Schönebeck, Bedingrade, Frintrop, Dellwig, Gerschede, Borbeck-Mitte, Bergeborbeck und Bochold)

den Wahlkreis 119 Essen II (Karnap, Vogelheim, Altenessen Nord, Altenessen Süd, Katernberg, Stoppenberg, Nordviertel, Westviertel, Südviertel, Ostviertel, Stadtkern, Südostviertel, Schonnebeck, Frillendorf, Kray, Huttrop, Leithe, Steele, Freisenbruch und Horst)

und den Wahlkreis 120 Essen III (Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen, Fulerum. Margarethenhöhe, Rüttenscheid, Haarzopf, Bergerhausen, Stadtwald, Bredeney, Schuir, Rellinghausen, Überrruhr-Hinsel, Burgaltendorf, Heisingen, Schuir, Werden, Fischlaken, Kettwig, Heidhausen, Kupferdreh und Byfang).

Die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Im Gegensatz zu vielen anderen Wahlkreisen im Ruhrgebiet, ist in Essen die SPD nicht in allen die stärkste Kraft bei der Bundestagswahl 2017 geworden. Ob sie sich 2021 in allen drei Wahlkreisen durchsetzen kann, ist ungewiss.

Bundeswahlkreis 118 (Mülheim - Essen I): SPD unter Bedrängnis

Dieser Wahlkreis, der teilweise auch in Essen liegt, beinhaltet vor allem auch die Stadt Mülheim. Hier wird ein enges Rennen zwischen dem Polizei-Gewerkschaftsboss Sebastian Fiedler von der SPD und Astrid Timmermann-Fechter von der CDU erwartet. Mehr über die Kandidaten erfährst du hier.

Bundeswahlkreis 119 (Essen II): SPD-Hochburg seit Beginn der Bundestagswahlen

Der Wahlkreis Essen II ist schon seit Jahrzehnten in der Hand der SPD. Die rosigen Zeiten, in denen die Sozialdemokraten mehr als 50 Prozent der Stimmen einheimsen konnten, sind allerdings vorbei. 37,33 Prozent der Erststimmen holte die SPD bei der letzten Bundestagswahl. Der Abstand zur CDU (26,58 Prozent der Erststimmen) lag damals immerhin bei mehr als zehn Prozent.

Der Wahlkreis 119 ist für die Sozialdemokraten also eigentlich eine sicher Bank. Der Vorsprung vor der CDU war in der Vergangenheit größer, als in den anderen beiden Wahlkreisen in Essen beziehungsweise Mülheim.

Dass das auch so bleibt, möchte 2021 erneut Dirk Heidenblut sicherstellen. Der SPD-Politiker sitzt seit 2013 im Bundestag. Sein größter Herausforderer ist CDU-Mann Florian Fuchs. Laut den Umfragen hat der 36-jährige Jurist, der erstmals aufgestellt ist, eher geringe Chancen.

2017 konnte die AfD in dem Wahlkreis 15,8 Prozent der Erststimmen holen. Nun möchte die neue Kandidatin Andrea Pousset das Ergebnis nochmal verbessern. Das sie direkt in den Bundestag einzieht, ist aber unwahrscheinlch.

Die Bundestagskandidaten in Essen II:

SPD: Dirk Heidenblut (60, Bundestagsabgeordneter)

CDU: Florian Fuchs (36, Jurist)

AfD: Andrea Pousset (59, Politikerin)

Grüne: Christine Müller-Hechfellner (53, Dozentin)

FDP: Martin Hollinger (39, Leiter der „Lernhäuser Essen“)

Die Linke: Jules El-Khatib (30, wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Bundeswahlkreis 120 (Essen III): CDU möchte Wahlerfolg wiederholen

Im Gegensatz zu den ersten beiden Wahlbezirken in Essen ist im Wahlbezirk 120 ein Sieg der SPD offen. Schon bei der letzten Bundestagswahl 2017 hatten die Sozialdemokraten hier das Nachsehen. 2013 lagen die SPD und CDU noch gleich auf (Der CDU-Kandidat bekam 93 Stimmen mehr). Weitere vier Jahre zuvor waren die Sozialdemokraten noch Wahlsieger.

Bundestagswahl im Ruhrgebiet:

Als Favorit auf den direkten Einzug in den Bundestag gilt nach den Siegen bei den beiden vergangenen Bundestagswahlen CDU-Politiker Matthias Hauer.

Größter Herausforderer von Hauer ist Gereon Wolters werden. Der SPD-Mann muss auf die CDU allerdings etwa sieben Prozent im Vergleich zur letzten Wahl aufholen. Wegen der aktuell schwachen Umfragewerte der Union scheint das nicht unwahrscheinlich. Mit 15,77 Prozent der Erststimmen war 2017 die AfD drittstärkste Kraft. Für sie tritt Stefan Keuter an, der über Liste bereits in den Bundestag einziehen konnte. Ebenso wie der Grüne Kai Gehring.

