Bomben-Fund in Essen im Live-Ticker: A40 wieder frei ++ Bombe entschärft!

In Essen-Kray ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die A40 muss noch am Mittwoch gesperrt werden.

Essen. Bomben-Fund am Mittwochmittag in Essen! In Stadtteil Kray ist bei Sondierungsarbeiten eine Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder entdeckt worden.

Der Blindgänger befindet sich an der Straße „Am TÜV“ 1 im Technologiepark. Er musste noch am Mittwoch entschärft werden. Dafür musste auch die A40 zeitweise gesperrt werden, berichtet die Stadt Essen.

Bombe in Essen: Hier alle Entwicklungen im Live-Ticker:

16.24 Uhr: Wie die Feuerwehr Essen mitteilte, ist die Bombe in Kray erfolgreich entschärft worden. Laut der Stadt Essen sei die Evakuierung reibungslos verlaufen. Die Sperrung der A40 ist bereits wieder aufgehoben worden.

15.54 Uhr: Die Evakuierung ist abgeschlossen, die Sperrbereiche geräumt. Jetzt beginnt die Entschärfung.

15.42 Uhr: Jetzt ist die A40 gesperrt.

15.05 Uhr: Die Sperrung der A40 steht unmittelbar bevor! Abgeleitet wird: A40 aus Fahrtrichtung Dortmund an der Anschlusstelle Kray, A40 aus Fahrtrichtung Duisburg an der Anschlusstelle Huttrop, A52 aus Fahrtrichtung Düsseldorf an der Anschlusstelle Bergerhausen.

14.54 Uhr: Auch der Nahverkehr ist betroffen: Die Buslinie 146 muss eine Umleitung fahren. Der Halt „Feldhaushof“ entfällt.

14.31 Uhr: Eine Betreuungsstelle an der Franz-Dinnendahl-Realschule an der Schönscheidtstraße 174 ist eingerichtet worden.

14.12 Uhr: Du bist betroffen von der Evakuierung? Dann kannst du dich unter der Hotline (0201) 123 88 88 informieren.

13.32 Uhr: Korrektur durch die Pressestelle der Stadt Essen: Die Bombe liegt in Kray und nicht, wie zuerst berichtet, in Frillendorf. Welche Bereiche gesperrt werden müssen, siehst du hier:

Foto: Stadt Essen

13.27 Uhr: Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung aus den Wohnungen evakuiert.

Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollten sich Anwohnerinnen und Anwohner während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen. Feuerwehr und Ordnungsamt weisen darüber hinaus darauf hin, dass Kraftfahrzeuge während der Evakuierung und Entschärfung von der Straße entfernt werden sollten. Ebenfalls sollen vorhandene Gasgeräte abgesperrt werden.

+++ ACHTUNG: Bombenfund in Essen-Frillendorf! +++

Am TÜV 1 im Technologiepark in Essen-Frillendorf wurde ein Blindgänger gefunden. Die Weltkriegsbombe muss noch heute entschärft werden. Infos folgen in Kürze hier an dieser Stelle und unter https://t.co/YwiX3Zmsgg. #EBombe pic.twitter.com/k3CgvgjiIV — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) January 15, 2020

