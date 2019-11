„Bauer sucht Frau“-Star Anna aus Essen: Unglaubliche Verwandlung – SO sieht sie nicht mehr aus

View this post on Instagram

Habe ich es schon Mal erwähnt, dass ich " meine neue Haare" liebe? 😍😊😅 Schnipp, schnapp, Haare ab! 😁💇‍♀️ Der beste Haarschnitt für die namibische Hitze 😊 #newlook #haare #haarschnitt #haartrends2019 #hairstyle #blondie #dressoftheday #namibia🇳🇦 #powerwoman #instagood #instadaily #styleoftheday