„Bauer sucht Frau“-Liebling Anna aus Essen macht Schluss – „Bevor ich mich...“

#werbung Hallo Ihr Lieben, Bevor ich mich für eine gewisse Zeit aus den sozialen Netzwerken zurückziehe, möchte ich Euch von einer tollen Begegnung erzählen. ☺️ Vor ein paar Wochen habe ich die liebe @sandra.baumeister kennen gelernt. Sandra ist die Gründerin des tollen, namibischen Handtaschen-Labels @myeisha_namibia . Die Handtaschen habe ich zwar schon vor einiger Zeit im Internet gesehen und mich direkt in die Qualität der mit liebe gemachten Produkte verliebt, aber die Geschichte und die Philosophie dahinter haben dazu geführt, dass die Liebe noch größer geworden ist. 💛 "MYEISHA" bedeutet auf Swahili "diejenige, die sehr geliebt wird". Die Taschen repräsentieren Werte, für die auch Sandra und MYEISHA stehen: Wertschätzung, Liebe, Qualität und Besonderheit Namibias und der Menschen hier. 💛🇳🇦 Die meisten der MYEISHA Mitarbeitern kommen ohne jeglichen Schulabschluss und werden in dem Unternehmen in der Lederproduktion ausgebildet. Aber nicht nur dieser Aspekt ist für mich bewundernswert! 💪🏻 Zu dem Unternehmen gehört auch @especially_namibian_trust , der unter anderem durch die Gewinne der MYEISHA Handtaschen gefördert wird. Dazu gehören ein Kindergarten in Katatura, in dem nicht nur kleine Kinder betreut werden, sondern auch Schulkinder bei den Hausaufgaben unterstützt werden und Wärme Mahlzeit bekommen, sowie auch ein Kinderheim. 🥰 Beides wurde u.a. von Sandra gegründet. Ich habe beide Orte mir angeschaut, mit den Kindern gesprochen und gespielt, und ich bin unfassbar beeindruckt, was man mit starkem Willen beeinflussen kann! 😍💪🏻 Sandra ist eine Powerfrau, die in Namibia jede Menge bewirkt und meinen vollsten Respekt verdient! Wenn ihr also auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Handtasche seid und dabei etwas gutes für die namibische Bevölkerung machen möchtet, schaut euch die Seite von MYEISHA an! Mit dem Rabattcode ➡️ "ANNA20" ⬅️ bekommt ihr auch 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment! Ich würde am liebsten alle Taschen kaufen, aber mein Mann ist nicht so begeistert über diese Idee. 😅 Vielleicht ändert er noch seine Meinung 😂😘 Ich wünsche Euch einen wunderschönen Abend!