„Bauer sucht Frau“: Anna aus Essen schockt mit unfassbarer Aussage zur Corona-Krise „Was ist, wenn...“

View this post on Instagram

Es gibt keinen Regenbogen ohne Regen. Ihr Lieben, 2020 hat bis jetzt für uns einige böse Überraschungen parat gehabt - egal ob privat oder auch in der Hinsicht auf die Ereignisse in der Welt. Kriege, Anschläge, erneuter Flüchtlingsansturm, und jetzt auch noch Corona-Virus übernehmen die mediale Präsenz. Ich weiß, es macht Angst. Ich weiß, es tut weh, wenn nahestehende Personen an den Folgen des Coronavirus sterben. Ich weiß, man wird panisch. Aber auch wenn vielleicht einige von Euch meinen Gedankenlauf nicht nachvollziehen werden können, bin ich der Meinung, dass im Leben nichts ohne Grund passiert. Was ist, wenn die Menschheit so einen "Break-down" gebraucht hat? Seit Jahren sind wir in einem Hamsterrad gefangen. Wir wollen immer mehr, immer schneller, immer besser. Arbeiten immer mehr, um sich mehr leisten zu können. Nach dem Feierabend gehen wir ins Fitnessstudio, um den Ansprüchen des durch die sozialen Medien gepushten, gesunden Lifestyles gerecht zu werden. Einkaufen, den Haushalt schmeißen, die Familie verpflegen, am Wochenende den sozialen Verpflichtungen nachgehen, das vermeintlich perfekte Leben online stellen… Wir rennen vom Termin zum Termin, Leben vom Wochenende bis zum Wochenende oder vom Urlaub zum Urlaub. Das Leben besteht aus dem "ich muss"- Gefühl. In dem ganzen Chaos der imaginären Verpflichtungen vergessen wir oft, was wirklich wichtig ist. Vielleicht ist es Zeit unsere Prioritäten neu zu sortieren? Vielleicht ist es Zeit sowohl in der eigenen Familie, als auch als Menschheit neu zueinander zu finden? Auch wenn die Corona- Welle bald hoffentlich überstanden ist, werden die Folgen noch lange zu spüren sein. Ich spreche hier nicht nur von den emotionalen Folgen des Verlustes von nahestehenden Personen, sondern auch von der höchstwahrscheinlichen, wirtschaftlichen Krise. Ich hoffe, dass ich mich diesbezüglich täusche und die Welt es gut übersteht, aber wenn nicht, müssen wir auch dann zueinander halten und gemeinsam durch die schwierige Zeit durchgehen! Denn alleine ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar! In diesem Sinne - bleibt gesund und stark!💪🏻 Infos zu der Corona-Situation in Namibia findet ihr in meinem Kommentar unter diesem Foto.