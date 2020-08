„Bauer sucht Frau“: Anna aus Essen lässt Bombe platzen – „Zwischen unfassbarer Freude und großer Angst“

View this post on Instagram

"Das größte Glück ist manchmal ganz klein." 🥰 Die letzten Monate waren eine Achterbahn der Gefühle - zwischen unfassbarer Freude und großer Angst. Auch wenn die Angst nie wirklich weggehen wird, bleiben wir positiv und glauben ganz fest daran, dass wir bald eine kleine Familie sind. 💛💛💛 📸 @makalani_productions 💛🇳🇦