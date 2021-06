Essen: Ein Wasserrohrbruch fördert seltenen Fund zu Tage

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Ein Blick in die Zeit vor unserer Zeit werfen, das kann die Archäologie. Manchmal geht dieser auch viel weiter zurück, als die Experten erwartete haben. So auch in Essen.

Eigentlich wurde in der Innenstadt von Essen nur wegen eines Wasserrohrbruchs ein Bauloch gebohrt.

Die Stadtarchäologie hat aber gleich die Chance genutzt, um ein paar Untersuchungen zur Geschichte von Essen zu machen.

Essen: In dieser Baugrube machten die Archäologen ihren Fund. Foto: Stadt Essen

Essen: Wasserrohrbruch führt zu archäologischer Ausgrabung

Am 25. Mai kam es in der Lindenallee nahe der Commerzbank zu einem Wasserrohrbruch. Wie die Stadt Essen mitteilte, musste zur Behebung des Schadens eine zwei Meter tiefe und zehn Meter lange Baugrube ausgehoben werden.

Die ideale Chance für die Archäologen der Stadt einmal einem seit Generationen verbreiteten Gerücht nachzugehen.

Essen: Archäologen wollen Reste von historischer Stadtmauer finden

Denn zahlreiche historische Stadtpläne belegen, dass genau an der Lindenallee früher die Stadtmauer von Essen entlangführte.

Schließlich hatten die Forscher bereits im letzten Jahr an anderer Stelle auf der Lindenallee bereits einige Reste der alten Stadtmauer ausgraben können.

Essen: Forscher werden zunächst enttäuscht – aber finden dann DAS

Doch die Hoffnungen der Archäologen wurden, so berichtet die Stadtverwaltung, an der Stelle des Wasserrohrbruchs enttäuscht. Außer ein paar abgetragenen Ziegelresten und Bruchsteinen war nichts mehr von der historischen Stadtmauer der Ruhrmetropole zu finden.

Aber komplett mit leeren Händen gingen die Forscher trotzdem nicht aus ihren Bemühungen heraus.

Essen: Fund aus der Urzeit im Bauloch gemacht

Sie fanden in dem Bauloch Erdschichte fast 100 Millionen Jahre alte Kreidemergel. In ähnlichem Sedimentgestein hatte man im Jahr 2000 ebenfalls in der Lindenallee versteinerte Ammoniten gefunden.

Ob sich auch in dem neuen Bauloch Fossilien aus der Urzeit finden lassen, ist noch unklar. Die Untersuchungen dauern an.

