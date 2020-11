Aldi schließt Filiale in Essen! Sie hatte besondere Bedeutung für die Brüder Albrecht

Essen. Eine ganz besondere Aldi-Filiale in Essen macht am Samstag dicht!

Der Aldi in der Huestraße 89 in Essen-Schonnebeck schließt am Samstag um 16 Uhr endgültig seine Türen – nach 101 Jahren Lebensmittelhandel. In der Geschichte des Discounters hat der Laden eine ganz besondere Bedeutung.

Aldi schließt Ursprungs-Filiale in Essen

Denn das Gebäude in der Huestraße ist das Geburtshaus der Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht. 1913 eröffneten ihre Eltern in der Hausnummer 87 einen Backwarenhandel, 1919 verlegten sie ihn in die Nummer 89 – unter dem Namen „Kaufhaus für Lebensmittel Karl Albrecht“.

Die erste Discount-Filiale unter dem Namen Aldi öffnete 1962 in Dortmund. „Aldi ist heute eine weltumspannende Einzelhandelsmarke mit 85 Milliarden Euro Jahresumsatz und 12.000 Standorten“, sagte der Geschäftsfüher des EHI Retail Institute, Michael Gerling, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Laden in Essen-Schonnebeck im Jahr 1930. Foto: Aldi/dpa

Ersatz-Filiale im Dezember

Der Grund für die Schließung der Ur-Filiale in Essen: Die Filiale ist zu klein. Das sagte ein Sprecher von Aldi Nord gegenüber der dpa. Am 10. Dezember um 7.00 Uhr öffne in unmittelbarer Nähe eine neue und mehr als doppelt so große Filiale. Mit Bildern und Texten werde in der neuen Filiale auf die Tradition hingewiesen. Auf den neuen Markt werde auch die interne Bezeichnung „Filiale Nummer 1“ übertragen.

Der Ursprungs-Aldi in Essen-Schonnebeck macht dicht. Foto: Daniel Koke/Aldi/dpa

Das Stammhaus in der Huestraße 89 bleibt laut dem Sprecher in Besitz der Unternehmensgruppe. Die Gewerberäume sollen neue Nutzer bekommen.

Kunden trauern der Ursprungs-Filiale hinterher

Auf Facebook zeigen sich mehrere Essener Bürger traurig über die Schließung des Ladens. Viele hätten sich eine Weiternutzung in Form eines „Aldi-Museums“ gewünscht.

Einige Reaktionen:

„Finde ich auch schade, dass die Filiale quasi als Erinnerung und Museum nicht gehalten wird... Traurig.“

„Ein so großer Konzern müsste doch seine Gründerfiliale behalten. Man könnte die im Ursprungsstil wieder einrichten, als Kaufmannsladen. Viele ältere Leute würden da sicher gerne hingehen.“

„Würde auch bestimmt Geld einbringen und als Sehenswürdigkeit auch Touristen anlocken! Müsste historisch wieder hergerichtet werden! Das wäre eine coole Sache!“

„Ein Armutszeugnis vom Feinsten ... Milliarden verdienen, aber nicht mal so ein kleinen Laden erhalten. Die Gier kennt keine Grenzen.“

„In der Filiale könnt man soviel Tolles machen... Unverständlich für mich. Zumal das ja ein Miniladen ist... Das ist für die doch Portokasse.“

