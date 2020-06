Aldi: Rückruf! Pflanzenschutzmittel im Obst – Discounter warnt Kunden

Rückruf bei Aldi Nord! Auf seiner Internetseite warnt der Discounter vor gefährlichen Rückständen in einem seiner Obstprodukte.

Dabei geht es um Mini-Wassermelonen der Klasse 1 (GGN 4052852232968), die Aldi Nord vom Lieferanten „Catman North GmbH“ bezieht. In einer Produktprobe wurden Rückstände des Pflanzenschutzmittels Oxamyl nachgewiesen.

Aldi: Rückruf! Pflanzenschutzmittel in Mini-Melonen

Aldi Nord bittet deshalb darum, das betroffene Produkt vorsorglich nicht mehr zu verzehren und es umgehend in die Filiale zurückzubringen. Den Kaufpreis bekomme man „selbstverständlich zurückerstattet“, teilt der Discounter mit.

Die Mini-Wassermelonen habe man „im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ bereits aus dem Verkauf genommen. Allerdings vertreibt Aldi das Produkt nicht in ganz Deutschland. Es sind also nur bestimmte Regionen von dem Rückruf betroffen. Die Ware des Zulieferers „Catman North GmbH“ wurden ausschließlich in Filialen von Aldi-Gesellschaften in NRW (Greven, Herten und Radevormwald) sowie in Niedersachsen (Hesel, Lingen, Salzgitter, Weyhe und Lehrte-Sievershausen) verkauft.

Zudem versichert der Discounter, dass Ware anderer Erzeuger sowie weitere Artikel von „Catman North GmbH“ keine Oxamyl-Rückstände aufweisen und dementsprechend nicht vom Rückruf betroffen sind.

Oxamyl im deutschsprachigen Raum nicht zugelassen

Zu den Symptomen einer Oxamyl-Vergiftung gehören:

Unwohlsein

Muskelschwäche

Schwindel

Schwitzen

Kopfschmerzen

Speichelfluß

Übelkeit

Erbrechen

Bauchschmerzen

Miosis mit Sehstörungen

Koordinationsstörungen

Muskelzuckungen und verwaschene Sprache

Oxamyl war in Deutschland von 1977 bis 1987 als Wirkstoff zugelassen. Doch aktuell sind weder hierzulande noch in Österreich oder der Schweiz Pflanzenschutzmittel-Produkte mit Oxamyl erlaubt. In anderen EU-Staaten darf der Wirkstoff als Insektizid und Nematizid verwendet werden.