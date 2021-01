Aldi-Hammer! Discounter wagt jetzt DAS – wenn du dieses Hobby hast, wird es dich freuen

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Das gilt zumindest für alle Spielbegeisterten. Denn Aldi hat jetzt vier Influencer aus der Gaming-Welt für einen eigenen Kanal auf Twitch, einem Streaming-Portal für Videospiele, verpflichtet.

Dort fiebern zockende Kunden nicht nur mit den professionellen Spielern mit, sondern können auch an Gewinnspielen und Turnieren teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aldi will demnach als „Förderer und Unterstützer der gesamten Gaming-Szene“ auftreten.

Außerdem versprechen die Discounter Aktionen, Inhalte, Services und Produkte für Gamer.

Aldi: Diese Profis hat der Discounter verpflichtet

Dazu haben sie für alle Fußballbegeisterten die Gamer Stefan Kierspel und Enré Embeli vom Kanal „FeelFifa“ ins Boot geholt. Hinzu kommen Georg „Gustaf Gabel“ Göttmann, der die Aldi-Community künftig mit Ego-Shooter-Sessions versorgen wird, und „League of Legends“-Zocker Frederik „NoWay“ Hinteregger.

Aldi steigt jetzt ins Gaming ein und engagiert dafür vier Influencer aus der Szene. Foto: ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Hinteregger sprach begeistert von der Zusammenarbeit mit den Aldi Nord und Süd. „Die beiden Discounter haben mir eine enge, langfristige Partnerschaft angeboten, die weit über ein klassisches Sponsoring, so wie man es in der Branche bislang kennt, hinausgeht“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aldi setze sich für die gesamte Gaming-Branche ein, unterstütze nicht nur den professionellen E-Sport oder ein Team. „Das [...] finde ich richtig und wichtig.“ Aldi engagiert sich unter anderem bereits als offizieller Supplier einer „League of Legends“-Liga.

Aldi: So reagieren die Fans auf Gaming-Pläne

Ähnlich gut wie beim Profi kommt der Vorstoß Aldis auch bei den Gaming-Fans an. „Gustaf ist nicht aufzuhalten. Finde ich stark, finde ich gut“, schreibt ein Fan von Gustaf Gabel bei Twitter.

Eine Frau witzelt: „Glückwunsch! Jetzt kann ich doch mit Code: Gustaf bei meinem Aldi günstiger einkaufen gehen, oder?“

Vereinzelt wird aber auch Kritik an der Kampagne laut. Eine Spielerin kommentiert auf ironische Weise, dass Aldi für die Gaming-Sparte ausschließlich männliche Spieler engagiert hat: „Wenigstens definiert 'Aldi Gaming' von Anfang an klar die Zielgruppe und damit auch, dass ich definitiv kein Geld bei ihnen ausgeben muss...“

Ein Fan des Gamers NoWay witzelt: „Nächste 'Worlds Finals' dann 'E-Wie-Einfach-E-Sports' gegen 'Aldi Gaming', freu mich drauf.“(vh)