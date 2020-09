Aldi: Kunden sehen DAS im neuen Prospekt – und sind empört „Das Bild ist gruselig“

am 30.09.2020 um 07:14

Auch wenn bei Aldi, Rewe und Co. schon das Weihnachtsgebäck in den Regalen steht, beginnt doch eigentlich gerade erst der Herbst.

Diesen hat Aldi Nord nun auch in seinem Prospekt aufgegriffen. Doch ein Detail sorgt bei vielen Menschen für Unverständnis und Ärger.

Aldi: Neuer Prospekt sorgt für Ärger

Auf den ersten Blick scheint der Prospekt von Aldi Nord sich nicht von anderen Prospekten abzuheben.

Doch ein Foto sorgt auf Facebook für einigen Zündstoff. Auf diesem sind unter anderem ein Junge und ein Mädchen zu sehen. Die Kritik betrifft aber nicht die beiden Kindern, sondern das, was das Mädchen auf dem Arm trägt.

Aldi: Detail in neuem Prospekt ruft Kritik hervor

Auf den Armen des Mädchens befindet sich ein Kaninchen. Der Junge hält dem Tier eine Karotte hin. Genau dieses im Arm halten, regt viele Menschen auf. So postet beispielsweise „Kaninchenwiese.de“ einen Beitrag mit dem Foto des Prospekts von Aldi Nord auf Facebook und schrieb dazu unter anderem: „Im aktuellen Prospekt von Aldi Nord wird auf der Titelseite ein Kaninchen auf dem Arm eines Kindes gezeigt, das leider komplett falsch gehalten wird.“

Außerdem werde durch das Bild im Prospekt von Aldi Nord der Eindruck vermittelt, „dass Kaninchen pflegeleichte Kindertiere sind, mit denen sich die Kinder beschäftigen und sie herumtragen können.“ Am Ende des Beitrags wandte sich der Verfasser noch an andere Kaninchenhalter und forderte diese auf sich wegen der Abbildung und deren Wirkung an Aldi zu wenden.

Der Beitrag wurde fleißig kommentiert und dabei viel die Meinung von vielen Facebook-Usern eindeutig aus:

„Das Bild ist gruselig und vermittelt exakt all das, was Viola beschreibt. Und noch mehr - was ich jetzt gar nicht aufzählen will.“

„Das hab ich tatsächlich auch direkt gemacht, als ich den Prospekt bekommen habe. So unnötig!“

„Kaninchen sind absolut nichts für kleine Kinder und sie mögen gar nicht immer hochgehoben oder herumgetragen werden.“

Aldi Nord reagiert auf die Kritik

Wie eine Pressesprecherin von Aldi Nord gegenüber dieser Redaktion mitteilte, habe das Fotoshooting für das besagt Foto auf einem Kinderbauernhof mit zugehörigem Streichelzoo stattgefunden.

„Selbstverständlich wurde das komplette Shooting durch Zuständige des Bauernhofes betreut. Ein Mitarbeiter hat insbesondere darauf geachtet, dass die Tiere während des Shootings richtig und nicht zu lange gehalten werden und es ihnen gut geht. Fotoshootings mit Tieren werden grundsätzlich in einem sicheren Rahmen und unter Aufsicht eines Tiertrainers bzw. einer für die Tiere verantwortlichen Person durchgeführt“, so die Pressesprecherin weiter.

Ob diese Antwort den Tierfreunden genügt, darf zumindest bezweifelt werden. (gb)