Aldi: Mitarbeiterin mit Corona-Mutation infiziert – Discounter hat dringende Bitte an Kunden

In einer Filiale von Aldi in Niedersachsen ist eine Mitarbeiterin mit der britischen Corona-Mutation infiziert. Nun hat der Discounter eine Bitte. (Symbolbild)

Nach dem Nachweis einer Infektion mit der neuen britischen Corona-Variante bei einer Aldi-Mitarbeiterin in Melle in Niedersachsen haben die örtlichen Behörden sämtliche Kunden zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgerufen.

Wer seit Montag vergangener Woche in dem Discounter Aldi in Melle in Niedersachsen eingekauft habe, solle seinen Gesundheitszustand beobachten und sich bei etwaigen Symptomen umgehend testen lassen, teilte der Landkreis Osnabrück am Dienstag mit.

Aldi-Mitarbeiterin in Niedersachsen positiv auf britische Corona-Mutation getestet

Die Filiale bleibt am Dienstag geschlossen und wird nun gründlich desinfiziert. Das sei von Aldi Nord mit den Behörden vor Ort abgestimmt worden. Am Mittwoch werde die Filiale normal geöffnet sein, allerdings ruft Aldi Personal aus anderen Filialen hinzu.

Die zuerst in Großbritannien entdeckte neuartige Corona-Variante B.1.1.7 ist hochansteckend, was die aktuelle Pandemie erheblich verschlimmern könnte. Ihre Ausbreitung wird daher weltweit mit großer Sorge betrachtet.

Mutation immer öfter nachgewiesen

Auch in Deutschland wird die Mutation immer öfter nachgewiesen. Laut Robert-Koch-Instituts (RKI) gab es bereits Nachweise in den meisten Bundesländern. Die Behörden versuchen die Ausbreitung durch strikte Nachverfolgung zu bremsen.

Nach Angaben der Kreisverwaltung gab es unter den Mitarbeitern der Meller Filiale des Discounters in den vergangenen drei Wochen acht Infektionsfälle.

Bei einer Angestellten wurde dabei die neue hochansteckende britische Virusvariante B.1.1.7 festgestellt. (fb/AFP)