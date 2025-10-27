Aldi-Kunden kaufen in Essen ein – unglaublich, wer an der Kasse sitzt

Achtung, hier kommt richtig Muskelpower an die Kasse. Wenn du nämlich am 29. Oktober bei Aldi Nord in Essen einkaufen gehst, könnte dir ein echtes Fitness-Urgestein dein Wechselgeld geben.

Und das Beste? Ab einem gewissen Einkaufwert bekommst du sogar Klamotten geschenkt.

Aldi in Essen: Markus Rühl sitzt an der Kasse

Da werden einige Fitness-Fans bestimmt nicht schlecht staunen, denn Aldi Nord hat sich für ihre neue Kampagne niemand Geringeren als Markus Rühl (52), Bodybuilding-Ikone und Infleuncer, ins Boot geholt. In der neuen Aktion mit dem passenden Titel „Rühl drückt die Preise“ zeigt der 52-Jährige nun, dass er nicht nur im Gym ordentlich anpacken kann, sondern auch beim Discounter. Doch für alle, die sich jetzt fragen: „Wer ist Markus Rühl eigentlich?“, hier eine kleine Erklärung:

Markus Rühl ist eine absolute Legende in der Bodybuilding-Szene. Der Hesse wurde in den 2000ern als einer der massigsten deutschen Profibodybuilder bekannt – und begeistert heute auf Social Media Hunderttausende Fans mit seinem Humor, Kultsprüchen („Ich bin kein Fitness-Influencer, ich bin Bodybuilder!“) und jeder Menge Selbstironie.

Socken, Hoodies & Co.: So bekommst du die Klamotten geschenkt

Und am Mittwoch, 29. Oktober 2025, wird’s richtig spannend: Markus Rühl steht persönlich in der Aldi Nord Filiale in Essen (Aktienstraße 42) hinter der Kasse. Von 11 bis 13 Uhr kassiert er live – und zwar für den guten Zweck. Danach gibt’s eine Autogrammstunde für alle Fans. Und das Beste: Wer beim Einkauf zuschlägt, kann sich über coole Aldi-Merch-Artikel freuen.

Ab 20 € Einkaufswert gibt’s stylische Socken.

Ab 35 € winken sogar T-Shirts, Hoodies oder Longsleeves – solange der Vorrat reicht!

Das Geld, das Markus Rühl in dieser Zeit „kassiert“, rundet Aldi Nord übrigens großzügig auf. Die Spende geht dabei an den Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Essen und das Kinder Palliativ Netzwerk Essen. Also, wer jetzt Lust hat, von einer Sport-Ikone abkassiert zu werden, kann sich freuen: In Essen ist es bald möglich.