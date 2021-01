Aldi: Mann wird mit vermeintlicher FFP2-Maske nicht abkassiert – ein anderer Kunde bemerkt den Fehler sofort

Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Eines davon hat einem Kunden von Aldi jetzt Ärger gemacht. In einer Filiale wollte ein Kassierer ihn nicht bedienen, obwohl der Kunde davon ausging, dass seine Maske den FFP2-Standard erfüllt. Doch eine dritte Person bemerkt den Fehler zum Glück sofort und klärt auf.

Aldi: Diese Maske sorgt im Geschäft für Ärger

Die umstrittene Stoffmaske ist laut Hersteller mit einem „Nano Silver“-Filter ausgestattet. Der soll einen Schutz bieten, der dem der offiziellen FFP2-Masken gleicht. Darauf weist, so die Beschreibung des Kunden, ein gut sichtbarer roter Aufnäher auf dem Baumwollstoff hin.

Trotz Erklärung zu der augenscheinlichen Stoffmaske habe der Mitarbeiter den Kunden nicht abkassieren wollen.

In allen Aldi-Filialen besteht Maskenpflicht. Foto: IMAGO / Sven Eckelkamp

Nicht das einzige Ärgernis für den Mann mit der ungewöhnlichen Mund-Nasen-Bedeckung: Der Kassierer habe ihm zudem unterstellt, dass der Aufnäher der Maske ein Fake sei, empört sich der Kunde bei Facebook.

Eine schwierige Situation, bei der anscheinend keine der Parteien nachgeben will. Für das Social-Media-Team von Aldi aus der Ferne nur schwer zu beurteilen.

„Normalerweise sollte es keine Probleme geben, wenn es eine FFP2-Maske ist“, antworten sie auf den wütenden Beitrag. Der Kunde solle sich am besten an die Kollegen vor Ort wenden.

Ein anderer Kunde bemerkt den Fehler an der Situation zum Glück sofort und schaltet sich ein: Die diskutierte Maske habe trotz des Aufnähers keine offizielle Zulassung. Der Hersteller bezeichne sein Produkt zwar als „antimikrobiellen Mund-Nasenschutz“ , doch genau davor warnt das Verbraucher-Portal „Produktwarnung.eu“.

Produktwarnung für diese Maske!

Dort heißt es zu der Maske: „Das Produkt soll eine FFP2-Maske gemäß EN 149 sein, eine hierfür notwendige CE-Konformitätserklärung fehlt!“

Das könnte sowohl für den Träger als auch seine Mitmenschen problematisch werden: „Infolgedessen ist das Produkt nachweislich nicht für den menschlichen Gebrauch unbedenklich, erfüllt möglicherweise nicht die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen und schützt daher möglicherweise nicht ordnungsgemäß.“

Das Produkt sei daher nur kurzzeitig auf dem europäischen Markt erhältlich gewesen und wurde inzwischen jedoch aus den Regalen entfernt. Unter anderem soll es über Ebay und diverse Baumärkte vertrieben worden sein, berichtet „produktwarnung.eu“.

Kunde gibt wichtiges Versprechen

Nach dieser Erklärung ist der aufgebrachte Kunde baff, freut sich aber über den Hinweis. „Selbstverständlich werde ich diese Maske zum Einkaufen nicht mehr benutzen“, verspricht er. (vh)