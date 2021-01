Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Aldi in NRW: Mitarbeiter beobachtet Männergruppe in Discounter – dann ruft er sofort die Polizei

Als eine Männergruppe an die Kasse einer Aldi-Filiale in Werdohl (NRW) tritt, wird ein Mitarbeiter sofort hellhörig.

Der Aldi-Mitarbeiter zögert nicht lang, ehe er die Polizei ruft – und damit den Beamten hilft, einer Gaunerbande in NRW das Handwerk zu legen!

Aldi in NRW: Diese Masche fällt dem Mitarbeiter sofort auf

Die Männer gehen bei ihren Diebeszügen immer auf die gleiche Art und Weise vor: Sie fahren ein Ablenkmanöver an der Kasse, öffnen mit einem Schlüssel die Gitterkästen mit den Zigaretten und verteilen die Packungen in Sekunden untereinander.

„Die Männer haben sich offenbar auf Discounter spezialisiert“, vermuten die Beamten, denn am Mittwochabend vor Silvester zogen sie diese Masche in gleich sechs Aldi-Märkten in Bergneustadt, Gummersbach, Altena, Altena-Dahle, Plettenberg-Ohle und Lüdenscheid durch.

Die Gauner bedienten sich in verschiedenen Aldi-Märkten in NRW. Foto: imago images / Martin Wagner

Doch in Werdohl war damit noch am gleichen Abend Schluss. Als die Männer die Masche dort gegen 17.45 Uhr erneut durchziehen wollten, hatten sie die Rechnung ohne den aufmerksamen Mitarbeiter gemacht.

Die Diebe hatten sich gerade gemäß ihrer Masche an der Kasse aufgestellt, als sie von ihm entdeckt und angesprochen wurden. Der Mitarbeiter rief die Polizei, die den mutmaßlichen Fluchtwagen mit einem fünften Mann in der Nähe entdeckte.

Das finden die Polizisten im Fluchtauto

Neben dem Fahrer fanden sie dort eine größere Menge Zigaretten. Den Wagen stellten die Beamten sicher.

Die Männer, alle zwischen 26 und 30 Jahre alt, wurden nach der Identitätsfeststellung entlassen. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. Gegen sie besteht der Verdacht des bandenmäßigen Diebstahls. (vh)