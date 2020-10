Aldi in NRW: Kunde will im Discounter einkaufen – als er DAS bemerkt, ist er geschockt

Lüdenscheid. An der Kasse eines Aldi in Lüdenscheid (NRW) wollte ein 83-Jähriger am Donnerstagvormittag lediglich seinen Einkauf bezahlen.

Kurz zuvor hatte er bereits in einem nahegelegenen Rewe in Lüdenscheid (NRW) eingekauft. Doch in der Aldi-Filiale erlebte der Mann einen heftigen Schock!

Aldi in NRW: Mann tastet nach Geldbeutel – dann folgt der Schock

Denn als er nach seinem Portemonnaie in der Jackentasche greifen wollte, tastete er nur ins Leere. Die Geldbörse war verschwunden!

Wurde der Mann Opfer eines Taschendiebstahls? Foto: imago images / Schöning

Vergessen hatte er das Portemonnaie nicht, schließlich hatte er ja kurz zuvor bei Rewe noch problemlos daraus bezahlt. Die einzigen anderen Möglichkeiten: Es ist ihm aus der Jackentasche gefallen oder es wurde ihm gestohlen. Leider handelt es sich wahrscheinlich um Letzteres – denn die Polizei im Märkischen Kreis warnte am Wochenende explizit vor Taschendieben!

Mehrere Taschendiebstähle in letzter Zeit

Allein für den Zeitraum vom Mittwochabend bis zum frühen Donnerstagnachmittag vermeldeten die Ermittler sechs Diebstahlfälle. Die Opfer waren dabei meist über 80 Jahre alt.

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

+++ Aldi: Kundin rastet völlig aus – weil sie DAS vermutet +++

Eine 81-Jährige hatte beim Einkaufen ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche an den Einkaufswagen gehängt, als sie sich an einem Regal nach oben strecken musste. An der Kasse bemerkte sie den Verlust. Eine andere Dame (86) hatte ihren Geldbeutel an der Kasse eines Reformhauses noch – als sie kurz darauf ihren Parkschein bezahlen wollte, war das Portemonnaie weg.

--------------------------------

Mehr News zu Aldi:

--------------------------------

Die einzigen Täterbeschreibungen, die der Polizei bisher vorliegen, sind sehr vage und sprechen von weiblichen Verdächtigen bei Vorfällen in Iserlohn und Kierspe. (at)