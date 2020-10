Aldi in NRW: Horror-Szenario für Mitarbeiterin – nur SO verhindert sie Schlimmeres

Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

Recklinghausen. Schock für eine Aldi-Mitarbeiterin in Recklinghausen (NRW)!

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wollte eine Mitarbeiterin der Aldi-Filiale an der Hubertusstraße in Recklinghausen-Hillen (NRW) Feierabend machen und das Geschäft verlassen. Doch vor der Tür des Discounters wurde sie bereits erwartet.

Aldi in NRW: Täter überfällt Filiale – Mitarbeitern fasst mutigen Entschluss

Ein bislang unbekannter Mann wartete vor der Automatiktür. Sobald diese sich öffnete, stürmte der Täter in die Filiale und bedrohte die Mitarbeiterin mit einer schwarzen Schusswaffe. Der Unbekannte trug eine schwarze Sturmhaube, eine genauere Beschreibung liegt den Ermittlern nicht vor.

Der Überfall ereignete sich in der Aldi-Filiale Recklinghausen-Hillen. Foto: Screenshot Google Maps

Der Täter verlangte von der Mitarbeiterin, den Tresor der Filiale zu öffnen. Er packte sie am Arm und zog sie in Richtung Büro. Wahrheitsgemäß gab die Frau jedoch an, nur eine Aushilfe zu sein und den Tresor nicht öffnen zu können.

Aushilfe trickst Räuber aus

Schließlich fasste sie einen mutigen Entschluss, um dieser schrecklichen Situation zu entkommen: Sie täuschte gegenüber dem Täter eine Ohnmacht vor und ließ sich auf den Boden fallen.

Der Täter, der nun erst recht keine Möglichkeit mehr sah, an den Inhalt des Tresors zu kommen, konnte nur noch zum Ausgang flüchten und den Laden ohne Beute verlassen. (at)