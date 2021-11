Aldi in Essen: Drama auf Parkplatz! Rollstuhl fängt plötzlich Feuer – Mann lebensgefährlich verletzt

Essen. Heftiger Vorfall in Essen! Auf einem Aldi-Parkplatz brannte plötzlich ein Rollstuhl.

In der Nacht zu Dienstag, gegen 1.30 Uhr, geriet der Rollstuhl auf dem Aldi-Parkplatz an der Katernberger Straße in Brand. Wie es zu dem Feuer in Essen kam, ist noch unklar.

Aldi in Essen: Mann lebensgefährlich verletzt

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei aber nicht. Bei dem Brand zog sich der 62-jährige Fahrer lebensgefährliche Verbrennungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kripo in Essen ermittelt nun, warum der Rollstuhl auf dem Aldi-Parkplatz plötzlich Feuer fing. (ldi)