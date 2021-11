Aldi in Essen: Mega-Ansturm in Holsterhausen! Kunden wollen irre Sonder-Artikel – „Hoffe, dass ich was abbekomme“

Essen. Aldi-Wahnsinn in Essen!

Es ist von Aldi angekündigt worden und die Verantwortlichen hatten bereits eine Vorahnung, was da auf die Aldi-Filiale in Essen-Holsterhausen zukommt.

Doch der Kundenansturm ist trotz aller Vorbereitung dann doch gewaltig gewesen. Und das, weil an einem einzigen November-Tag lange herbei gesehnte Aldi-Artikel verkauft worden sind.

Aldi in Essen: Mega-Ansturm in Holsterhausen! Kunden wollen irre Sonder-Artikel

Für Aldi Nord ist es in Essen eine Premiere. Zum ersten Mal bringt der Discounter seine eigene Mode-Kollektion in den Handel. Die erste überaus erfolgreiche Kollektion ist nur über Gewinnspiele und in limitierter Stückzahl im Online-Shop erhältlich gewesen. Am Freitag gab es die Badelatschen, Socken und Co. in besonderer Aldi-Optik an der Keplerstraße in Holsterhausen zu kaufen. Ab Punkt 12 Uhr.

Nicht zu fassen! Seit Stunden warten etliche Aldi-Fans darauf, dass die Sonder-Kollektion zu ergattern ist. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Pro Einkäufer ist die Menge limitiert, das Angebot gilt zudem nur, solange der Vorrat reicht. Klar ist: Die angebotenen Produkte erreichen bei Aldi-Fans schnell Kultstatus. Die „Aldilette“ ist schließlich etwas, was man nur ungern verpassen würde...

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

--------------------------------

Der Termin in Essen ist einer von insgesamt fünf der Aldi-Roadshow in Deutschland, u.a. Hannover und Hamburg sind schon in den Genuss der Aldi-Show gekommen. DER WESTEN ist vor Ort gewesen. Irre: Die Warteschlange hat sich schon an der Hauptstraße gebildet, der Kundenparkplatz ist schon seit halb neun morgens proppevoll gewesen. Security-Leute überwachen die Szenerie, achtet darauf, dass sich niemand vordrängelt.

Unter anderen gibt es diese Aldi-Badelatschen in zwei Farben (blau und rot) zu kaufen. Kosten: 5,99 Euro. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Aldi in Essen: Kunden seit Stunden in der Schlange – „Stehe seit 9 Uhr morgens hier“

„Wir versuchen, jeden hier zu versorgen. Unsere Kollektion besteht aus insgesamt fünf Teilen, die Resonanz ist hier in Essen tatsächlich am größten. Hier ist Aldi Kult“, sagt Aldi Nord-Sprecherin Verena Lissek gegenüber DER WESTEN. Die Kollektion wird in einer Art Weltraum-Kuppel ausgestellt, Kunden kreuzen dann auf Bestellkarten ihre Wunschartikel und -größe an, können sie dann später aus dem Warenlager abholen. Lissek: „Die Weltraum-Kuppel setzt auf das Pionier-Thema, Aldi ist ja auch Pionier unter den Discountern.“

Die Warteschlange verläuft über den Parkplatz bis zur Hauptstraße – und noch viel weiter. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Großer Aldi-Fan ist auch Student Martin (27) aus Essen. Er steht vergleichsweise vorn in der Warteschlange – das hat seinen Grund, wie er DER WESTEN erzählt: „Ich stehe seit neun Uhr morgens hier, habe schon einige neidische Blicke sehen können. Ich freue mich, an die Kult-Artikel zu kommen. Sie sind stylisch und günstig – ich tue mir mal diesen Spaß an.“

--------------------------------

Mehr News über Aldi, Lidl und Co:

++ Rewe, Aldi, Lidl, Edeka und Co.: Wegen diesen drei Irrtümern machst du dich versehentlich strafbar! ++

++ Aldi, Lidl und Co: Lieferengpässe beim Discounter – droht zu Weihnachten eine herbe Enttäuschung? ++

--------------------------------

Aldi in Essen: Frau reist extra aus Dortmund an – „Hoffe, dass ich noch Artikel abbekomme“

Weniger Spaß hat Vera Gloße (39), die extra aus Dortmund angereist ist. Die Einzelhandelskauffrau gibt zu: „Ich hatte mit vielen Interessenten gerechnet. Aber dass es am Ende doch so viele sind... ich hoffe bloß, dass ich noch Artikel abbekomme. Aldi ist einfach Kult, die Qualität passt. Und schick sehen die Teile auch aus.“

--------------------------------

Weitere Top-Themen:

++ DHL: Mann teilt Foto von Paket-Transporter – „Weiß gerade nicht, wen ich mehr hassen soll“ ++

++ „Das perfekte Dinner“: Gäste betreten Wohnung – und fallen fast vom Glauben ab ++

++ „The Voice“: Mark Forster drückt auf roten Knopf – und bereut es direkt wieder: „Hätte nicht gebuzzert“ ++

--------------------------------

Möglicherweise wird Aldi Nord die Roadshow 2022 wiederholen, fest steht das aber noch nicht. Na, bei der Riesen-Resonanz in Essen sollte das aber kein Thema sein.