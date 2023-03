Aldi in Essen: Kunde macht Beobachtung an der Kasse – und sorgt für eine hitzige Diskussion

Ärger an der Kasse! Bei einem Aldi in Essen stand jüngst ein Kunde in der Obst- und Gemüseabteilung. Beim Streifen durch die Gänge fällt ihm etwas ins Auge, dass seinen Ärger erregt.

Und zwar hat der Aldi in Essen ein Lebensmittel im Angebot, bei dem der Kunde nur mit dem Kopf schütteln kann. Jetzt schon? Erbost teilt er seine Ansichten in einer Facebook-Gruppe. Und dann geht die Diskussion erst richtig los.

Aldi in Essen: Diskussion um Erdbeeren im Winter

Das Gesprächsthema der Stunde: Erdbeeren. Erdbeeren? Ja, richtig! Die wachsen jetzt schon in Deutschland, fragt sich der Kunde ironisch. Nein, natürlich nicht. Die Erdbeerzeit kommt erst noch. Dennoch lägen sie jetzt schon in der Auslage bei Aldi und mitunter auch schon auf dem Kassenband.

Denn diese Erdbeeren kommen nicht aus Deutschland, sondern aus Spanien. Und werden den weiten Weg bis in die Filiale mit dem Lkw gefahren. Denn man braucht als Kunde natürlich zu jeder Jahreszeit seine Erdbeeren, regt sich der Kunde weiter auf. Dabei sei es eine große Umweltsünde, so seine Meinung. Warum kann man nicht einfach darauf warten, bis die Erdbeerzeit hier in Deutschland beginnt, fragt er sich. Und was sagt die Facebook-Community dazu?

Erdbeeren zu jeder Jahreszeit

Die anderen Gruppenmitglieder sind teils seiner Meinung. Unsere Konsumgesellschaft wolle immer alles sofort haben und dann auch noch möglichst günstig, pflichtet ein Facebook-Nutzer bei. Und häufig sei das bei den Erdbeeren aus Spanien auch noch der Fall, dass sie sogar preiswerter seien als die Deutschen zur Saison.

Allerdings findet ein anderer, dass sich immer viele über dieses Problem aufregen würden und nie etwas dagegen getan werde. Diese Erdbeeren würden trotzdem weiterhin verkauft. Wie der Ersteller des Beitrags argumentiert, läge es allerdings in unserer eigenen Hand, diese dann nicht zu kaufen. Jeder müsse selber für sich entscheiden: Brauche ich jetzt wirklich Erdbeeren im März?