Aldi in Essen: Riesiger Massenansturm von Kunden erwartet – Grund ist DIESES Sonder-Angebot

Essen. Stammkunden von Aldi in Essen aufgepasst: Ein Markt des Discounters in der Stadt wird wohl demnächst regelrecht gestürmt von Kunden.

Denn Aldi verkauft im November echte Kult-Produkte in Essen, auf die sich viele Kunden schon lange freuen. Allerdings gilt das Angebot nur an einem einzigen Tag.

Aldi lockt in Essen mit einem absolut kultigen Angebot. (Symbolbild) Foto: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE / dpa

Aldi in Essen: Ansturm wegen besonderem Angebot erwartet

Für Aldi Nord ist eine Premiere. Zum ersten Mal bringt der Discounter aus Essen seine eigene Mode-Kollektion in den Handel. Die erste Kollektion war nur über Gewinnspiele und in limitierter Stückzahl über den Onlineshop erhältlich.

Jetzt gibt es die Socken, Badelatschen und Co. in Aldi-Optik zu besonderen Terminen in einzelnen Filialen zu kaufen.

„Aldilette“ mit passenden Socken gefällig? Foto: dpa

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Im Prospekt findest du Werbung für die neuesten Angebote

--------------------------------

Die angebotenen Produkte könnten bei Aldi-Fans schnell Kultstatus erreichen. Wer will sich schon die „Aldilette“ durch die Lappen gehen lassen?

Aldi in Essen: Diesen Termin solltest du dir rot anstreichen

Wann kannst du dir also das sonntagstauglich Angebot aus Jogginghose, Shirt und Aldilette in Essen sichern? Am Freitag, 5 November ist es in Essen soweit.

Wer zuschlagen will, sollte sich ab 12 Uhr zur Filiale an der Keplerstraße 88-92 in Holsterhausen begeben. Wichtiger Hinweis: Pro Einkäufer ist die Menge limitiert. Und das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Vergangene Woche verkaufte Aldi Nord seine Kollektion in Hamburg und die Kunden standen Schlange. Foto: dpa

------------------

------------------

Du wohnst nicht in Essen? Dieser der insgesamt fünf Termine der Aldi-Roadshow durch die Republik kommt für dich vielleicht in Frage:

2. November an der Lindemannallee 21 in Hannover

