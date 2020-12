Aldi eröffnet „neuen ältesten Markt“ in Essen – SO futuristisch sieht er aus

Essen. Erst vor wenigen Tagen schloss Aldi eine ganz besondere Filiale in Essen – und zwar die im Geburtshaus der Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht in der Huestraße in Schonnebeck. DER WESTEN berichtete <<<<.

Doch damit verschwindet der Discounter nicht aus der Ecke. Denn in unmittelbarer Nähe, an der Saatbruchstraße in Essen, eröffnet Aldi am Donnerstag einen Neubau, den das Unternehmen als „neuen ältesten Markt“ bezeichnet.

Essen: Aldi eröffnet neue Filiale in Schonnebeck

Der direkte Nachfolger zur geschlossenen „Verkaufsstelle 1“ soll den Kunden auch weiterhin „einen einfachen, schnellen und angenehmen Einkauf“ ermöglichen, sagt Reinhard Giese, Geschäftsführer der Aldi Nord Regionalgesellschaft Herten.

Vor allem mit dem neuen Filial-Konzept will Aldi Nord punkten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Vor allem mit seinem Aufbau und seiner Struktur will die neue Filiale punkten. Artikel und Waren sollen durchdachter platziert und die Deko-Elemente reduziert werden. Zudem erhofft man sich durch verbesserte Anordnungen der ausschließlich längs ausgerichteten Regale eine bessere Orientierung beim Einkauf.

---------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Jede Woche erscheint ein Prospekten mit Angeboten

---------------

Der neue Aldi behält seinen alten Charme. Foto: ALDI Einkauf GmbH Co. oHG

+++ Aldi: Produkt sorgt für Kundenansturm – und Enttäuschung: „Die Kinder waren verärgert“ +++

Das Konzept soll mit der Zeit auf alle weiteren Neu- und Umbauten von Aldi-Nord-Filialen angewandt werden.

Historische Verbindung zwischen Discounter und Stadtteil

Doch auch die historische Verbindung zum Essener Stadtteil Schonnebeck soll in der Filiale thematisiert werden. „Zahlreiche Elemente im Markt erinnern an den Ursprung von Aldi in der ehemaligen Bergbausiedlung und erzählen Geschichten der Menschen, die dahinterstehen“, kündigt der Discounter an.

---------------

Mehr News zu Aldi:

Aldi wehrt sich gegen Shitstorm nach Maskenpflicht-Ankündigung – „Dabei gibt es keinerlei Diskussion“

Aldi-Kunde erlebt nervige Szene an Kasse – der Discounter hat eine plausible Erklärung

Aldi-Kunden können mit Advents-Losen gewinnen – doch eine Sache ärgert sie

---------------

Seit 100 Jahren in Essen-Schonnebeck, wird auch im neuen Markt erinnert. Foto: ALDI Einkauf GmbH Co. oHG

Deshalb trägt auch der Neubau intern die Bezeichnung der geschlossenen Ur-Filiale – „Verkaufsstelle 1“. Zur weiteren Nutzung des kleinen Ladens an der Huestraße gibt es noch keine Pläne. „Hierfür werden derzeit zahlreiche Möglichkeiten geprüft“, heißt es von Seiten des Discounters. (at)