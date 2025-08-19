„Aktenzeichen XY“ zeigt alten Fall aus Essen – Supermarkt-Räuber soll endlich gefasst werden

Kriminalfälle, die lange ungeklärt bleiben, üben oft eine besondere Faszination auf die Menschen aus. Sie werfen Fragen auf, wecken Neugier und hinterlassen ein Gefühl von Ungewissheit. Genau solche Fälle stehen im Fokus der Sendung „Aktenzeichen XY“, die seit Jahrzehnten erfolgreich zur Aufklärung schwerer Straftaten beiträgt. Wenn ein Verbrechen über längere Zeit nicht aufgeklärt werden kann, hoffen Polizei und Öffentlichkeit auf neue Hinweise durch die Ausstrahlung. Auch in Essen steht nun ein ungelöster Fall im Mittelpunkt, um den Ermittlern nach zwei Jahren endlich den entscheidenden Durchbruch zu ermöglichen.

Am 20. Juli 2023 betrat ein unbekannter Mann in den frühen Morgenstunden einen Supermarkt an der Schloßstraße in Essen-Bedingrade. Unter einem Vorwand wollte er die Toilette des Discounters nutzen. Als eine Mitarbeiterin seine Bitte ablehnte, zog er plötzlich einen schwarzen Revolver. Mit der Waffe bedrohte er die Angestellte und forderte sie auf, den Tresor des Supermarkts zu öffnen. „Legen Sie sich auf den Boden“, soll der Täter dabei gesagt haben. Anschließend packte er die Beute, mehrere Tausend Euro Bargeld, in einen mitgebrachten Rucksack.

Hoffnung durch Aktenzeichen XY in Essen

Nach der Tat verließ der Mann den Laden und floh mit einem schwarz-weißen Herrenfahrrad in Richtung Donnerbergstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos, und auch weitere Ermittlungsansätze brachten den Fall bislang nicht weiter. Umso größer ist die Hoffnung der Essener Ermittler, dass durch die Vorstellung des Falls bei „Aktenzeichen XY“ in Essen eine Wende gelingt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hat eine normale Statur. Auffällig sind eine Narbe am rechten Hals sowie eine elektronische Sprechhilfe, die er mittig am Hals trug. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkelgraue Jeans, einen grauen Pullover, eine dunkle Schirmmütze und Arbeitsschuhe. Das Fahndungsbild des Tatverdächtigen findest du unter folgendem Link: https://lka.polizei.nrw/fahndung/177914

Öffentlicher Aufruf durch Aktenzeichen XY in Essen

Trotz intensiver Ermittlungen wurde der Mann bislang nicht identifiziert. Die Polizei setzt große Hoffnung in die Hilfe der Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ in Essen. Die Sendung wird den Fall am Mittwochabend (20. August) in der ARD ausstrahlen. Solltest du Hinweise zu dem Täter haben, kannst du dich jederzeit bei den Behörden melden.

