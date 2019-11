AfD in NRW: Paukenschlag um Guido Reil – Politiker macht folgenschwere Ankündigung

In Braunschweig steigt am ersten Adventswochenende der AfD-Bundesparteitag. Im Zentrum steht die Frage, wer Alexander Gauland als Partei-Chef beerben wird. Guido Reil jedenfalls nicht.

Der AfD-Politiker machte am Samstag klar, dass er nicht erneut für den Bundesvorstand kandidieren wird. Er habe in Essen und Europa genug zu tun. Das berichtet die „WAZ“.

+++ Guido Reil (AfD) ledert nach Europawahl in TV-Interview los: „Das ist richtig bitter“ +++

Guido Reil: DAS plant der AfD-Politiker aus dem Ruhrgebiet

Neben der „Entdämonisierung“ der AfD, die er sich zur Aufgabe gemacht hat, möchte er künftig auch mehr Zeit in Essen verbringen.

Dort will er sich auf die Kommunalwahl vorbereiten - und als Oberbürgermeisterkandidat für die AfD antreten, berichtet die „WAZ“.

Das ist Guido Reil:

1970 in Gelsenkirchen geboren

Reil arbeitete als Bergmann

Der Politiker war 26 Jahre in der SPD aktiv, 2016 trat er aus der Partei aus

Bereits 2017 stand er für die AfD auf der NRW-Landesliste

--------------------

Im Mai 2018 sorgte Guido Reil für einen Eklat in Essen. Der AfD-Mann nahm einer Demo zum 1. Mai teil - kurze Zeit später befand er sich in Polizeigewahrsam. Ein Video, das die AfD Recklinghausen damals teilte, zeigte Reil, der in einen Polizeitransporter gebracht wurde. Dem Politiker wurde zuvor ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht nachkommen wollte. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei gegenüber DER WESTEN. >> Hier mehr dazu lesen.

Der Platzverweis wurde erteilt, weil die Security-Leute an Reils Seite verbotene Gegenstände mit sich trugen. Unter anderem Pfefferspray.

