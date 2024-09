AfD-Ärger in Essen: Jetzt knallt es richtig – „Kann sich ehrlich keiner ausdenken sowas“

Rund zwei Monate nach dem AfD-Bundesparteitag in Essen (hier alle Infos zu Beißattacke und Co. >>> ) herrscht in der Ruhrpott-Stadt erneut Ausnahmezustand. Ende Juni waren bis zu 70.000 Menschen gegen die in Teilen rechtsextremistische Partei auf die Straße gegangen.

++ AfD: Höcke spricht nach Wahlsieg über kommenden „Bürgerkrieg“ in Deutschland ++

Nun lädt die AfD am Donnerstag (5. September) wieder nach Essen ein. Dieses Mal zu einem „Bürgerdialog“ in der Philharmonie. Wieder konnte die Stadt sich nicht gegen die Vermietung ihres Gebäudes wehren. Bleibt nur der bürgerliche Protest, der richtig laut werden dürfte.

AfD-Proteste in Essen: Philharmonie wehrt sich

Es ist die Belegschaft der Philharmonie selbst, die gemeinsam mit dem Bündnis „Zusammen gegen Rechts Essen“ zu einer Demo unter dem Motto „Kulturräume verteidigen“ aufruft. Für sie ist klar: Der Bürgerdialog sei ein weiterer Versuch der AfD, „Hass und Hetze unter die Leute zu bringen“, warnt das Bündnis „Essen stellt sich quer“. Auch die Macher der Meme-Seite „essen diese“ sind Teil des Protests. Sie betrachten die Veranstaltung und das Erstarken der Partei als „Angriff auf unsere Kultur – egal ob Nachtclub in der Innenstadt, Jugendzentrum im Norden oder Theater im Süden.“

Mehr aus Essen: Offiziell! Grugapark-Neuerungen kommen – auch für mehr Sicherheit

Nach der Demo vom Hirschlandplatz zur Philharmonie (17 Uhr) beteiligt sich „essen diese“ gemeinsam mit „Rave statik“ mit einem Rave an den Protesten. Unter dem Motto „Bass gegen Hass“ dürfte es ab 19 Uhr im Stadtgarten Essen richtig laut werden. Dass die AfD erneut ein Veranstaltungsgebäude der Stadt Essen mieten kann, macht viele Essener wütend. „Kann sich ehrlich keiner ausdenken sowas“, heißt es in den Sozialen Netzwerken. Viele feiern die Gegen-Aktion deshalb schon im Vorfeld:

„Ihr seid ehrlich die besten. Ihr seid das, was Essen gefehlt hat.“

„Ihr seid die besten“

„Ehrenmänner diese“

Schock nach AfD-Ergebnissen im Osten

Die AfD geht nach den Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen (hier mehr >>>) mit extrem viel Rückenwind nach Essen. Das Bündnis „Essen stellt sich quer“ spricht von „katastrophalen“ Wahlergebnissen, die aber nicht überraschend kämen. „Sie zeigen, was wir schon lange wissen: Rechtsextreme Positionen werden zunehmend salonfähig“, heißt es in einem Aufruf zur Demo.

Mehr Themen:

Deshalb müssen man „noch mehr denn je zusammenstehen und die Menschen in den am stärksten betroffenen Gebieten unterstützen“, so das Bündnis. Der Protest müsse bundesweit weiter laut sein, so wie nach den Correctiv-Enthüllungen zu dem Geheimplan der extremen Rechten, der Anfang des Jahres für Massenproteste in Deutschland gesorgt hatte. Der Appell an die Essener: „Kommt zahlreich und seid laut!“